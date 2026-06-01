Presentan una demanda para impedir que Trump vuelva a pintar de azul el estanque reflectante del Monumento a Lincoln

El fondo del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, ubicado en Washington DC, está siendo renovado con un cambio de color. En el marco de los homenajes por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump decidió pintar de azul una superficie que históricamente ha sido gris.

El estanque fue diseñado como parte de las reformas urbanas establecidas por el Plan McMillan, que transformó el National Mall en un paisaje neoclásico majestuoso. El arquitecto Henry Bacon, creador del Monumento a Lincoln, concibió un estanque largo y estrecho ubicado a los pies del monumento. La construcción finalizó en 1923 y desde entonces mantiene dimensiones de 2,030 pies de largo por 167 pies de ancho, con una profundidad aproximada de 76 centímetros en el centro. Su agua refleja los monumentos a Lincoln y a Washington.

A principios de abril, empleados iniciaron el vaciado del estanque para realizar una limpieza profunda, según informó el sitio del Hotel Washington. Trump anunció que para el 4 de julio, día de la independencia, el estanque mostrará un nuevo revestimiento industrial de tono azul, descrito como “el azul de la bandera americana”.

Sin embargo, esta iniciativa generó una demanda. Una organización sin fines de lucro dedicada a promover la gestión informada de paisajes históricos solicitó a un juez federal detener los trabajos de pintura, según informó CNN. La Fundación del Paisaje Cultural argumenta que el proyecto viola leyes federales que exigen al Departamento del Interior completar un proceso de consulta pública y obtener opinión de otras agencias antes de iniciar modificaciones. Además, sostiene que no se ha realizado la evaluación de impacto ambiental requerida para esta intervención.

En la demanda, los abogados de la Fundación expresan que “el incumplimiento de la ley por parte de los demandados antes de causar un daño permanente al National Mall está provocando un perjuicio grave e irreparable a los demandantes y al público en general”. Agregan que “sin una intervención judicial inmediata, los demandados desfigurarán un emblemático monumento estadounidense, en flagrante violación de los procedimientos establecidos por el Congreso”.

Charles A. Birnbaum, director ejecutivo de la Fundación, señaló a CNN que el diseño original de la Lincoln Reflecting Pool “es fundamental para la solemne y sagrada conexión visual y espacial entre los monumentos a Washington y Lincoln. Un fondo azulado es más apropiado para un complejo turístico o un parque temático”.

El caso fue asignado al juez Carl Nichols, nombrado por el presidente Trump, quien ha presidido anteriormente impugnaciones sobre reformas al sector público. Nichols solicitó a ambas partes que indiquen si es necesaria una audiencia para evaluar la solicitud de orden judicial de emergencia que suspenda las obras en el estanque.

Trump supervisa personalmente el proyecto y afirmó recientemente: “Es mucho más bonito ahora que cuando era nuevo, porque nunca tuvo el color que la gente quería, pero ahora va a tener un color estupendo”. La renovación apunta a estar finalizada para las celebraciones del 4 de julio de 2026, en el marco del 250º aniversario de Estados Unidos.