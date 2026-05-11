Presentan proyecto para eliminar las retenciones de manera gradual y que sea el Congreso el único habilitado para aumentarlas

El diputado del PRO y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Martín Ardohain, presentó un proyecto de ley para eliminar de manera gradual las retenciones en un plazo de 36 meses, al tiempo que propone devolver al Congreso la potestad exclusiva para crear o aumentar las alícuotas.

El proyecto ratifica la eliminación de los derechos de exportación para las economías regionales y establece un cronograma de convergencia en el complejo sojero, con una reducción mensual del 0,5% hasta la supresión total del tributo.

Actualmente, la soja tributa un 24% en concepto de retenciones; sus subproductos, como la harina y el aceite, un 22,5%; el maíz y el sorgo, un 8,5%; el trigo y la cebada, un 7,5%; y el girasol, un 4,5%.

“La presente ley tiene como objetivo establecer un cronograma de adecuación de los derechos de exportación (DEX) para el sector agroindustrial, con el fin de promover la competitividad de las exportaciones nacionales, brindar previsibilidad al sector productivo y armonizar el régimen tributario con los compromisos internacionales asumidos en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea”, señala el texto redactado por Ardohain.

El tratado contempla que, a partir del tercer año desde su entrada en vigor, Argentina no aplicará retenciones a los productos destinados a la Unión Europea.

En el caso del complejo sojero, los topes iniciales se consolidan en un 18% y se reducen de forma gradual hasta alcanzar un 14% en el décimo año.

Respecto al cronograma de eliminación, el proyecto propone un esquema de recorte de los DEX de manera mensual, lineal y automática. La baja mensual para cada mercadería será el resultado de dividir su alícuota vigente al 1º de mayo por el total de meses del cronograma. Este valor será el coeficiente de reducción mensual aplicable hasta alcanzar la alícuota cero. Para el complejo sojero, la reducción será del 0,5% mensual.

Finalmente, la iniciativa de Ardohain restituye al Congreso la potestad tributaria, reservando a este cuerpo la facultad exclusiva para crear y aumentar gravámenes a la exportación.

“De este modo, se dota al sector de la seguridad jurídica esencial para proyectar inversiones de largo plazo, estableciendo el cronograma de reducción como un compromiso firme de estabilidad de reglas”, sostiene el proyecto, que además faculta al Ejecutivo para recortar o eximir a determinadas mercaderías del pago del tributo.