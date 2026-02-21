Prepagas para «perrhijos»: una de las principales empresas de salud privada lanza un plan para mascotas

En los últimos años, las mascotas ocupan un lugar cada vez más central en los hogares y varias empresas vieron una veta en esa tendencia al empezar a ofrecer cobertura de salud prepaga para los perros y gatos.

Hasta ahora eran firmas que venían del palo de las veterinarias. Pero se acaba de sumar el Grupo Omint, una de las principales empresas de medicina prepaga, con Omint Mascotas, una cobertura médica pensada para perros y gatos.

La propuesta de Omint incluye atención veterinaria, guardia, vacunación, cirugías y tratamientos, y se apoya en una alianza con OSPAN, una organización especializada en salud animal que cuenta con hospital veterinario y atención las 24 horas.

La Argentina está atravesando —como otros países del mundo— profundos cambios demográficos y culturales, marcados por una baja sostenida en la natalidad y un crecimiento de los hogares que consideran a las mascotas como miembros fundamentales de la familia. o «perrhijos», como les dicen los más apegados.

Según el censo de 2022 y encuestas posteriores, hay 493.676 perros que viven en la Ciudad de Buenos Aires, más que los niños menores de 14 años, que llegan a ser 460.696.

Casi el 80% de las familias argentinas conviven con al menos una mascota. De ese universo, el 84% tiene perros, el 97% los considera miembros de la familia y el 80% siente que son como hijos.

Desde Omint explicaron que el nuevo producto forma parte de una estrategia de diversificación. “Buscamos desarrollar soluciones innovadoras en un mercado que muestra un crecimiento sostenido”, señalaron.

La empresa deberá competir con firmas como la propia OSPAN, Medipet, Avsim, Total Pet, Iké, Sosmask y Companion, que ofrecen coberturas desde urgencias hasta atención integral, consultas, vacunación y cirugías a valores que arrancan en los $ 40.000 por mes.

Para los especialistas, la reducción del tamaño de los hogares ayuda a explicar fenómenos de consumo emergentes. Con menos hijos, las mascotas pasan a ocupar un lugar emocional más relevante dentro de la dinámica familiar, lo que impacta directamente en decisiones de gasto vinculadas al cuidado, la salud y el bienestar animal.