Preocupación en el fútbol de ascenso: un jugador de 9 de Julio de Rafaela tuvo un ACV antes de un partido y está internado

El club 9 de Julio de Rafaela, uno de los equipos destacados del Torneo Federal, tercera categoría del fútbol argentino, atraviesa un momento de preocupación. El pasado domingo, el defensor Matías Ferlini sufrió una descompensación horas después de llegar a Las Parejas, donde debía enfrentar a Sportivo, el equipo local. Los estudios médicos posteriores determinaron que el jugador había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), por lo que fue internado y luego trasladado a Rafaela para continuar con su evaluación y tratamiento.

El hecho fue informado el jueves mediante un comunicado oficial del club, cuyos colores son rojo y blanco. En el texto se detalló que Ferlini requirió atención médica inmediata tras su arribo a Las Parejas y que, tras recibir las primeras asistencias en el hospital local, fue derivado a Rafaela para continuar con los procedimientos médicos correspondientes.

Según el parte médico brindado por la doctora Paola Capponi, jefa de Terapia Intensiva del Sanatorio Nosti de Rafaela, “el paciente presentó síntomas como dificultad en el habla y hormigueo en el brazo derecho debido al ACV, pero no presenta secuelas derivadas de este episodio. Los estudios realizados evidenciaron además otras lesiones que podrían ser previas, por lo que se indicó medicación preventiva y se continuará con estudios complementarios. Hasta el momento, los exámenes cardiológicos han arrojado resultados normales.”

Desde la institución, se transmitió un mensaje de tranquilidad a la familia, compañeros y a la comunidad, resaltando que Matías se encuentra estable y en seguimiento médico. A pesar de esta situación, el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo A se disputó con normalidad y finalizó 1-1.