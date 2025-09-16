 Preocupación en Corrientes: Las Marías analiza suspensiones y despidos por la caída de ventas

Virasoro – Corrientes. La histórica empresa yerbatera “Las Marías”, considerada la más grande del país y con más de 1.800 empleados, atraviesa una situación crítica y evalúa reducir costos debido a la recesión económica.

Según trascendió, esta semana iniciaría un proceso de “reacomodamiento” en su planta industrial de Virasoro, que podría incluir suspensiones y despidos en el sector de elaboración de yerba mate y té.

El portal Digital Santo Tomé informó que la compañía analiza también retiros forzosos, que comenzarían por personal con mayor antigüedad y contratados.

De confirmarse, Las Marías se sumaría a la lista de empresas que suspendieron personal y cerraron plantas en el país, encendiendo las alarmas en el sector productivo de Corrientes.

El “reacomodamiento” de personal podría iniciar en los próximos días, en línea con el plan de “reestructuración” que evalúa la compañía.