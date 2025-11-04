Premios Hugo 2025: Despertar de primavera fue el mejor musical y Carlos Gianni se llevó el Oro, todos los ganadores

La noche del lunes 3 de noviembre se vistió de fiesta para el teatro musical argentino. En una ceremonia que reunió a figuras de la calle Corrientes en el histórico Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, los Premios Hugo homenajearon lo más destacado del año con una particular energía de renovación.

Los galardones, que reconocen a lo mejor del teatro musical argentino, ya van por su edición número 15. Fueron creados por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero para celebrar el talento, la creatividad y la excelencia de las producciones y artistas que enriquecen el género.

En esta edición, las obras musicales más nominadas fueron: La revista del Cervantes (18 nominaciones), La sirenita (17), Despertar de primavera (16), Sandro, el gran show (14), Derecho de piso (13), Sapos secos (9), El barbero de Sevilla (9), Saraos Uranistas (8), La Ratoncita Pérez (7), Cuentopos de Gulubú (6), Küyén Huapi (6) y Mina che cosa sei?, entre otras.

Sin embargo, a la hora de la verdad, Despertar de primavera fue la obra que se destacó con el premio a Mejor musical. Por otro lado, Carlos Gianni, compositor, productor y director musical de exitosas obras, fue reconocido con el premio Hugo de oro.

La foto final con todos los ganadores de los premios Hugo 2025. Foto: Prensa.

El listado completo de los ganadores

Premio Hugo de Oro 2025

Mejor musical

Despertar de primavera

La revista del Cervantes

La sirenita

Mejor music hall, café concert y/o varieté musical

Disney celebra: Una Navidad Inolvidable

Laboratorio de amor

Mina che cosa sei?

Sandro, el gran show

Carlos Gianni, el ganador del Hugo de oro 2025. Foto: Prensa.

Mejor musical off

Derecho de piso

Sapos secos

Saraos Uranistas

Mejor dirección

Ana Sans – Julio Panno (Sandro, el gran show)

Ariel del Mastro – Marcelo Caballero (La sirenita)

Fer Dente (Despertar de primavera)

Pablo Maritano (La revista del Cervantes)

Mejor coreografía

Andrea Servera (La revista del Cervantes)

Analía González (La sirenita)

Vanesa García Millán (Despertar de primavera)

Verónica Pecollo (Sandro, el gran show)

Despertar de primavera, dirigida por Fer Dente, ganó el premio a Mejor Musical. Foto: Prensa.

Mejor dirección musical

Fernando Albinarrate (La revista del Cervantes)

Gaby Goldman (Mina, che cosa sei?!?)

Ian Shifres (Derecho de piso)

Jose Luis Pagán (Sandro, el gran show)

Sebastián Aldea Dávila (Sapos secos)

Mejor libro de musical argentino

Ana Schimelman -Ian Shifres (Derecho de piso)

Juanse Rausch (Saraos Uranistas)

Pedro Velázquez (Sapos secos)

Mejores letras de musical argentino

Gabo Illanes – Juanse Rausch (Saraos Uranistas)

Ian Shifres (Derecho de piso)

Pedro Velázquez (Sapos secos)

Vanesa Butera (Coraza Cáscara Casa)

«La revista de Cervantes» entró entre lo más nominado.

Mejor adaptación y/o traducción de libro y letras

Julio Panno – Ro Noziglia (Alicia, Alice by heart)

Marcelo Caballero – Juan Pablo Schapira (La sirenita)

Marcelo Kotliar (Despertar de primavera)

Mejor musical original

Gabo Illanes (Saraos Uranistas)

Ian Shifres (Derecho de piso)

Sebastián Aldea Dávila (Sapos secos)

Vanesa Butera (Coraza Cáscara Casa)

Mejores arreglos musicales

Enzo Ferrari (Laboratorio de amor)

Fernando Albinarrate – Gerardo Delgado (La revista del Cervantes

José Luis Pagan (Sandro, el gran show)

Mejor actuación protagónica masculina

Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)

Sebastián Suñé (La revista del Cervantes)

Valentín Zaninelli (Alicia, Alice by heart)

Mejor actuación protagónica femenina

Agostina Becco (Alicia, Alice by heart)

Florencia Peña (Pretty Woman)

Maria Rosa Fugazot (El porvenir)

Trini Montiel (Despertar de primavera)

«La revista de Cervantes» más nominaciones que ninguna otra obra.

Mejor actuación masculina en music hall, café concert y/o varieté musical

Alan Madanes (Sandro, el gran show)

Diego Reinhold (Mina, che cosa sei?!?)

Nacho Pérez Cortez (Sandro, el gran show)

Mejor actuación femenina en music hall, café concert y/o varieté musical

Elena Roger (Mina, che cosa sei?!?)

Malena Rossi (Sandro, el gran show)

Sofía Val (Sandro, el gran show)

Mejor actuación de reparto masculina

Joaquín Scotta (Despertar de primavera)

José María Listorti (La sirenita)

Mariano Magnifico (Pretty Woman)

Nahuel Adhami (La sirenita)

Tomás Wicz (Despertar de primavera)

Mejor actuación de reparto femenina

Alejandra Radano (La revista del Cervantes)

Evelyn Botto (La sirenita)

Iride Mockert (La revista del Cervantes)

Jessica Abouchain (La revista del Cervantes)

Paz Gutierrez (Despertar de primavera)

Mejor interpretación masculina en ensamble

Gonzalo Gerber (Sandro, el gran show)

Guido Savino (La sirenita)

Julián Rubino (Alicia, Alice by heart)

Lare (Despertar de primavera)

Sacha Bercovich (La sirenita)

Mejor interpretación femenina en ensamble

Noelia Vera (La sirenita)

Ro Noziglia (Pretty Woman)

Valentina Pergolini (Despertar de primavera)

Mejor dirección vocal

Eugenia Gil Rodríguez (Despertar de primavera)

Fernando Albinarrate (La revista del Cervantes)

Ian Shifres (Derecho de piso)

Sebastián Mazzoni (La sirenita)

Mejor producción integral

Ozono-MP-Los Rottemberg (La sirenita)

Sandro Producciones – 3C Films – JLP Music – Torneos (Sandro, el gran show)

Teatro Nacional Cervantes (La revista del Cervantes)

Revelación masculina

Gerardo Chendo (Derecho de piso)

Jerónimo Giocondo Bosia (La revista del Cervantes)

Nicolás Sousa (Sapos secos)

Octavio Murillo (Despertar de primavera)

Revelación femenina

Albana Fuentes (La sirenita)

Guadalupe Otheguy (Derecho de piso)

Monina Bonelli (La Diabla o cómo destruir el mundo)

Mejor diseño de vestuario original

Ana Sans (Sandro, el gran show)

La Polilla (Despertar de primavera)

María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)

Romina Lanzillotta – Catalina Rodríguez Loredo (La sirenita)

Mejor escenografía y/o diseño audiovisual original

Andrea Mercado (La revista del Cervantes)

Gonzalo Córdoba Estevez (Despertar de primavera)

Jorge Ferrari – Maxi Vecco (La sirenita)

Mejor caracterización

Adam Efron (maquillaje de Saraos Uranistas)

Maria Emilia Tambutti (maquillaje de La revista del Cervantes)

Matías Nazareno (maquillaje de La sirenita)

Mejor diseño de luces original

Anteo del Mastro – Sebastián Viola (La sirenita)

Leo Muñoz – Julio Panno (Sandro, el gran show)

Lucas Gabriel Gringas (Despertar de primavera)

Sebastián Francia (Derecho de piso)

Verónica Alcoba (La revista del Cervantes)

Mejor diseño de sonido original

Ariel Gato – Camilo Zentner (La revista del Cervantes)

Eugenio Mellano Lanfranco – Luciano Ricardi (Sandro, el gran show)

Gastón Briski (Despertar de primavera)

Rodrigo Lavecchia (Mina, che cosa sei?!?)

Mejor espectáculo musical para un solo intérprete

Coraza Cáscara Casa (Vanesa Butera)

La Diabla o cómo destruir el mundo (Monina Bonelli)

Mi vida anterior (Dennis Smith)

Mejor dirección en musical off

Ana Schimelman – Ian Shifres (Derecho de piso)

Dennis Smith (Mi vida anterior)

Juanse Rausch (Saraos Uranistas)

Pedro Velázquez (Sapos secos)

Sebastián Suñé (Coraza cáscara casa)

Mejor interpretación masculina en musical off

Nacho De Santis (Sapos secos)

Nicolás Martín (Derecho de piso)

Omar Lopardo (Opereta de los bandoleros)

Tomás Wicz (Saraos Uranistas)

Mejor interpretación femenina en musical off

Lucre Orlando (Sapos secos)

Lucía Adúriz Bravo (Saraos Uranistas)

Victoria Baldomir (Derecho de piso)

Vero Gerez (Derecho de piso)

Mejor musical infantil y/o juvenil

Cuentopos de Gulubú

El barbero de Sevilla

El fado de Ulises

La Ratoncita Pérez

Mejor dirección en musical infantil y/o juvenil

Claudio Hochman (El fado de Ulises)

Héctor Presa (La Ratoncita Pérez)

María Jaunarena (El barbero de Sevilla)

Mejor coreografía en musical infantil y/o juvenil

Ariel Pastocchi – Matías Prieto Peccia (Küyén Huapi)

Marina Svartzman (Cuentopos de Gulubú)

Mejor libro en musical infantil y/o juvenil

Claudio Hochman (El fado de Ulises)

Héctor Presa (La Ratoncita Pérez)

María Jaunarena (El barbero de Sevilla)

Pablo Di Felice (Liza y Orson, una historia entre mandarinas)

Mejores letras en musical infantil y/o juvenil

Claudio Hochman (El fado de Ulises)

María Jaunarena (El barbero de Sevilla)

Matías Prieto Peccia (Küyén Huapi)

Mejor música original de musical infantil y/o juvenil

Diego Lozano (La Ratoncita Pérez)

Diego Lozano (Liza y Orson, una historia entre mandarinas)

Fran Gaia – Sol Bardi (Küyén Huapi)

Hernán Matorra (El pulpo está crudo)

Mejor interpretación femenina en musical infantil y/o juvenil

Carlota Blanc (El fado de Ulises)

Laura Penchi (El barbero de Sevilla)

Luli Romano Lastra (La Ratoncita Pérez)

Sabrina Lara (Dafne y el dragón)

Valeria Acciaresi (La Ratoncita Pérez)

Mejor interpretación masculina en musical infantil y/o juvenil

Emiliano Pi Alvarez (Cuentopos de Gulubú)

Gabriel Carasso (El barbero de Sevilla)

Pablo Di Felice (Liza y Orson, una historia entre mandarinas)

Mejor producción en musical infantil y/o juvenil

Ariel Ciocco (La historia sin fin)

Galaxias Creativas (Cuentopos de Gulubú)

Gustavo Passerino (El barbero de Sevilla)

Noeli Chiarenza – Néstor Enigma (Küyén Huapi)

Mejor diseño de escenografía en musical infantil y/o juvenil

César Berguella (Küyén Huapi)

Gonzalo Córdova (El barbero de Sevilla)

Héctor Presa – Claudio Provenzano (La Ratoncita Pérez)

Marcelo Valiente (Cuentopos de Gulubú)

Mejor diseño de vestuario en musical infantil y/o juvenil

María Jaunarena (El barbero de Sevilla)

Noeli Chiarenza – Roberto Sánchez – Fabiana Verónica Merlo (Küyén Huapi)

Sandra Szwarcberg – Flavia Pereda (Cuentopos de Gulubú)