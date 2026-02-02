Premios Grammy 2026: China denuncia que la estatuilla del Dalái Lama es una «maniobra política»

La tensión entre Pekín y el exilio tibetano sumó un nuevo capítulo tras la distinción de la Academia de Grabación. El gobierno asiático calificó este lunes de «maniobra política» a uno de los Premios Grammy 2026 otorgado al Dalái Lama, quien fue reconocido el domingo en la categoría de mejor audiolibro por sus reflexiones espirituales.