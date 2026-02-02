Premios Grammy 2026: Ca7riel y Paco Amoroso ganaron y coronaron el año más importante de sus carreras

El dúo, que logró una enorme repercusión mundial tras su recordado Tiny Desk y que recorrió distintos países con su trabajo Papota, fue parte de la 68.ª ceremonia de los Premiso Grammy, celebrada este domingo 1 de febrero en Los Ángeles. Allí subieron al escenario para

En la categoría, los artistas compitieron con Aterciopelados, Bomba Estéreo, Los Wizzards y Fito Páez, consolidando así un triunfo que también representa un nuevo logro para la música argentina en el plano internacional.

Visiblemente emocionado, Paco Amoroso tomó la palabra al recibir el premio y expresó: “Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y a toda Latinoamérica, los amamos”.



Fieles a su identidad artística y estética, los músicos dijeron presente en la alfombra roja con un look en composé, dominado por tonos beige, peinados jugados y lentes a juego. Con esa impronta inconfundible, volvieron a captar miradas y reafirmaron su lugar como una de las propuestas más originales y exportables de la escena actual.

