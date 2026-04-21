Prefectura Naval Argentina abrió la inscripción 2027: Conocé los requisitos

La Prefectura Naval Argentina lanzó la convocatoria para el ingreso al ciclo lectivo 2027 en sus Escuelas de Oficiales y Suboficiales. El proceso se realizará de manera 100% online, permitiendo a postulantes de todo el país iniciar su carrera en la Autoridad Marítima nacional.

La propuesta está dirigida a jóvenes interesados en desarrollarse profesionalmente dentro de la fuerza, con formación académica que incluye títulos universitarios para oficiales y tecnicaturas para suboficiales, combinando capacitación teórica y práctica.

La inscripción se realiza exclusivamente a través del portal institucional, facilitando el acceso y simplificando el proceso de postulación.

Link: https://inscripciones.prefecturanaval.gob.ar/…/index.html

Requisitos principales

Los aspirantes deberán ser argentinos nativos o por opción, contar con estudios secundarios completos (o en curso sin materias adeudadas) y cumplir con los rangos de edad establecidos: entre 17 y 22 años para la Escuela de Oficiales, y entre 17 y 27 años para la de Suboficiales. Además, deberán aprobar evaluaciones psicofísicas y no registrar antecedentes penales.

Formación y salida profesional

Como fuerza federal dependiente del Ministerio de Seguridad, la Prefectura desarrolla funciones clave en la protección de la navegación, el resguardo de la vida humana en el agua y el cuidado del medio ambiente.

La carrera ofrece múltiples áreas de especialización, entre ellas navegación, seguridad portuaria, operaciones de rescate, buceo y control del delito en aguas jurisdiccionales, lo que permite una inserción laboral directa en el sistema de seguridad del Estado.