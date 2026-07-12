Prefectura finaliza búsqueda del marinero desaparecido en Santa Cruz

La Prefectura Naval anunció la finalización del operativo de búsqueda de Juan Carlos Gutiérrez, el marinero de 46 años que desapareció el 30 de junio tras caer al mar desde el buque congelador Luca Mario, mientras pescaba frente a la costa de Santa Cruz.

Durante una semana, las autoridades desplegaron un extenso operativo que no logró localizar al hombre. En el rastrillaje participaron cinco embarcaciones y un avión de exploración, que recorrieron más de 17.000 kilómetros cuadrados en aguas del Mar Argentino.

Ante la falta de resultados, la Prefectura dio por concluido el operativo SAR (Search and Rescue, Búsqueda y Rescate), conforme a los protocolos internacionales que regulan este tipo de emergencias marítimas. Con el cierre de la búsqueda activa, la embarcación emprendió el regreso hacia Mar del Plata, y los tripulantes deberán prestar declaración ante la Justicia como parte de la investigación.

La causa quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, que procura establecer las circunstancias de la caída de Gutiérrez y si hubo alguna responsabilidad en el accidente. La Prefectura Naval continuará con su intervención, realizando pericias y tomando testimonios para reconstruir los momentos previos al hecho.

Juan Carlos Gutiérrez, oriundo de Empedrado, Corrientes, contaba con dos décadas de experiencia en la actividad pesquera y era padre de tres hijos. Formaba parte de la tripulación del buque perteneciente a la empresa Solimeno.

Según la reconstrucción oficial, el pesquero navegaba a unas 145 millas náuticas (268 kilómetros) al este-noreste de Puerto Deseado, en medio de un fuerte temporal. Durante maniobras en cubierta, tres tripulantes fueron arrastrados al agua; dos lograron sujetarse de una red y fueron rescatados, pero Gutiérrez no pudo aferrarse y fue arrastrado por la corriente.

Tras el incidente, el capitán emitió la alerta de “hombre al agua”, lo que activó el operativo de búsqueda y rescate que se extendió durante siete días.

En tanto, la esposa del marinero, María Luisa Torres, expresó la profunda angustia que atraviesa: “Hasta el día de hoy sigo sin entender por qué mi esposo no está. No tengo un cuerpo, no tengo nada para decir qué pasó con él”, señaló, y aseguró que espera respuestas para esclarecer el destino de su marido.