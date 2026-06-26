Precio del petróleo cae a su nivel más bajo en cuatro meses

El precio del petróleo continúa a la baja y este viernes operaba cerca de los 70 dólares por barril, alcanzando su nivel más bajo en cuatro meses, previo al inicio del conflicto en Medio Oriente. En Argentina, esta caída no tendrá un impacto inmediato en los precios de la nafta y el gasoil debido a la estrategia implementada en los últimos meses, que desacopló parcialmente el valor local del Brent de los mercados internacionales.

El barril de crudo registró una caída del 3,5 %, situándose en 72,79 dólares, mientras que el WTI, referente en Estados Unidos, retrocedió un 3,2 % hasta cerca de los 69 dólares. En marzo, el petróleo llegó a operar en niveles récord para las últimas cuatro décadas, rozando los 120 dólares por barril, tras el aumento sostenido debido al conflicto bélico. El 27 de febrero, un día antes del inicio de la guerra, el barril cotizaba a 72,48 dólares.

El retroceso actual obedece al acuerdo entre Estados Unidos e Irán que puso fin al conflicto y permitió la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave por donde transita un cuarto del suministro mundial de petróleo y gas.

Frente a la volatilidad del precio internacional del petróleo y su impacto en la inflación, YPF implementó a principios de abril un sistema de “buffer de precios”, diseñado para desacoplar parcialmente el valor local de los combustibles de las fluctuaciones internacionales del Brent. Este mecanismo, inicialmente vigente hasta el 14 de mayo, fue prorrogado por 45 días. A mediados de mayo, la petrolera aplicó un incremento del 1 % en los surtidores, manteniendo los precios hasta este domingo 28 de junio.

El CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que durante este período la empresa no trasladaría “fluctuaciones bruscas” del petróleo internacional y que recuperaría el ingreso diferido mediante una cuenta compensadora una vez finalizado el conflicto en Medio Oriente. El buffer se fijó en 95 dólares por barril, manteniendo el precio de la nafta súper alrededor de 2.000 pesos entre abril y junio, tras un aumento del 25 % registrado en marzo.

Con el petróleo nuevamente en niveles previos a febrero, la baja no se traduce de inmediato en los surtidores, tal como adelantó YPF. El objetivo del mecanismo es recuperar parte del margen que las petroleras resignaron durante los meses de conflicto, cuando absorbieron la escalada de precios internacionales vendiendo combustibles a más del 15 % por debajo de la paridad de importación. De esta forma, si el petróleo sigue cayendo, la compañía podrá recomponer los ingresos y luego definir la estrategia para los precios en las estaciones de servicio.

Desde YPF señalaron a TN que “cuanto más baje el petróleo, más rápido se compensa”, pero evitaron precisar plazos para observar cambios en los valores de la nafta y el gasoil acorde con el nuevo escenario internacional.

Por otro lado, el Gobierno postergó los aumentos sobre los impuestos a los combustibles —que tienen impacto directo en los precios finales de la nafta y el gasoil en todo el país— de abril a junio. Según la consultora Economía & Energía, el atraso impositivo equivale a 256,20 pesos por litro de nafta y 114,50 pesos por litro de gasoil.

Antes de fin de mes, el Gobierno deberá definir si para julio mantiene sin modificaciones la actualización impositiva o aplica de manera parcial o total las subas pendientes, correspondientes a parte de 2024, todo 2025 y el primer trimestre de 2026.