POZO AZUL: Gendarmería secuestró 23 mil paquetes de cigarrillos

Integrantes de la SECCIÓN “SAN PEDRO”, dependiente del ESCUADRON 12 “BERNARDO DE IRIGOYEN”, quienes desarrollaban Actividades de Prevención Vial y Control sobre el km 65 de la Ruta Provincial Nº 17, a la altura de la localidad de Pozo Azul, hicieron señales a dos vehículos que se aproximaban para que aminoraran su marcha, los cuales llevaron a cabo maniobras para intentar evadir al dispositivo de control.

En ese contexto, el conductor de uno de los rodados descendió del mismo en movimiento, provocando que termine volcando sobre la banquina. En tanto, el individuo se adentró en una zona montuosa lindante, sin poder ser habido. En tanto, el rodado restante pudo ser interceptado, aprehendiendo a su conductor en el acto.

La requisa de ambos automóviles permitió constatar que dentro de sus respectivos habitáculos eran transportados un total de 23.980 paquetes de cigarrillos de origen extranjero que carecían del aval aduanero correspondiente.

Informado de los resultados, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado dispusieron el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley de “Código Aduanero” y de los vehículos utilizados, representando un avalúo estimado en conjunto de $ 48.525.136,60. En cuanto al implicado aprehendido, recuperó su libertad, encontrándose supeditado a la causa.