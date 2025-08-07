POZO AZUL: Capturaron a una banda de estafadores que se hacía pasar por policías

Capturaron a una banda de estafadores que se hacía pasar por policías: uno de los detenidos era un efectivo en actividad.

Los implicados fueron arrestados tras un operativo encubierto en Pozo Azul. Están acusados de extorsionar a un colono con amenazas de secuestrarle maquinaria agrícola. La propia Policía de Misiones detuvo al uniformado, y la Jefatura ya inició su expulsión. La investigación continúa para determinar si hay más víctimas.

Tres hombres fueron detenidos este miércoles en la localidad de Pozo Azul, acusados de integrar una banda delictiva que se hacía pasar por efectivos de la Policía Federal para extorsionar a productores rurales. Uno de los implicados resultó ser un oficial de la Policía de Misiones en actividad, quien prestaba servicios en la ciudad de Eldorado.

La propia fuerza provincial ya lo venía investigando y concretó su arresto, en una acción firme orientada a la depuración interna y a preservar la integridad institucional.

La pesquisa fue llevada adelante por la Unidad Regional XIV de San Pedro, bajo directivas precisas de la conducción policial. Fue así que, a partir de tareas encubiertas y una denuncia clave, se desplegó un operativo certero que permitió interceptar a los tres sospechosos en pleno intento de extorsión.

Los arrestos se produjeron luego de que la Policía obtuviera información determinante sobre los movimientos del grupo, que ya venía siendo monitoreado. Cerca de las 20 horas, una mujer se presentó en la Comisaría de Pozo Azul, denunciando que una camioneta negra con tres ocupantes había ingresado sin autorización a la propiedad de su vecino, sobre la Ruta Provincial N.º 20. Según su testimonio, los sujetos estaban aparentemente armados y actuaban con una actitud intimidante.

De inmediato, una patrulla acudió al lugar y encontró una Volkswagen Amarok, cuyos ocupantes fueron interceptados y reducidos. Los mismos fueron identificados como Sergio Iván F., de 28 años, Oficial Ayudante de Policía en actividad en la División Comando de Eldorado, Marcelo Gastón B., de 29 años, y Matías Ezequiel R., de 30 años, estos dos últimos empleados de una concesionaria de autos.