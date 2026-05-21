«Potro» Rodrigo como estampita y la promesa de la idolatría eterna: los hinchas de Belgrano sueñan con la final vs River en el Torneo Apertura

Cuando Ramiro Hernandes convirtió el penal definitivo para Belgrano de Córdoba ante Argentinos Juniors en La Paternal, confirmando la final del Torneo Apertura contra River Plate, el cuestionado certamen de 30 equipos encontró, de repente, una definición difícil de olvidar. No es “tocuen”, como dijo alguna vez Diego Armando Maradona, sino que en Córdoba ya se empieza a sentir el clima de un duelo que puede calificarse como “histórico”.

La final lo es para Belgrano, que nunca antes disputó una definición en Primera División; para River, que no sale campeón desde hace tres años bajo la conducción de Martín Demichelis, en una época en la que acostumbraba a levantar trofeos; y también para los neutrales, que hallan en este encuentro “la final del morbo” perfecta, que genera nervios, tensión y disfrute por igual.

“¿Quién gana el domingo? Belgrano. Olvidate”, asegura Joaquín, de 34 años, en sintonía con la mayoría de los hinchas consultados por Clarín en el primer día de cobertura en Córdoba. Acaba de salir de trabajar en “La Casa Pirata”, un restobar ubicado a metros del Gigante de Barrio Alberdi, y conversa con una pareja que vende camisetas en la esquina de enfrente. El tema único de conversación es la final frente a River, aunque aún faltan varios días para el partido.

Joaquín, nacido el 25 de junio de 1991, recordó su cumpleaños número 20 festejado en Buenos Aires, a la espera de alentar a Belgrano al día siguiente en la revancha de la Promoción 2011 en el Monumental. “¿Si aquel partido con River fue el más importante de la historia? Sí, cómo no. No se olvida más”, lanza con chicana, mientras muestra en su celular una foto desde la tribuna de aquel día, esperando para salir de un estadio literalmente en llamas. Sin embargo, hay opiniones divididas: para Antonio, de 32 años, el reciente duelo de octavos de final contra Talleres, el clásico rival, superó esa importancia.

Antonio lleva en la mano una bolsa con indumentaria recién comprada en la tienda oficial del club, ubicada sobre la calle Arturo Orgaz, donde el movimiento es constante. Una vendedora confirma la mayor afluencia: “Después del partido con Argentinos, y también un poco antes, las ventas aumentaron mucho. No sé si el doble, pero sí hay mucha más gente, también a través de la web”.

En la tienda se venden remeras alusivas al cuartetero Rodrigo Bueno, “El Potro”, quien justamente el domingo cumpliría 53 años, un símbolo que refuerza la ilusión en la vereda celeste de Córdoba. Además, destacan figuras como el “Cuti” Romero, campeón del mundo surgido del club y motivo de orgullo en Alberdi, así como las camisetas con los apellidos de los referentes Lucas Zelarrayán y Franco Vázquez, junto a otros jugadores de experiencia como Lisandro López, Emiliano Rigoni, Lucas Passerini y Nicolás “Uvita” Fernández.

¿Cómo definir lo que se avecina? “Esto que se está armando acá es una locura. Con River jugamos el partido más importante de nuestra historia y este lo será todavía más. Sí, cómo no. Belgrano nunca jugó una final en Primera”, afirma Joaquín, que no ha perdido ni un ápice de pasión. A casi 15 años de aquel viaje a Buenos Aires que terminó en una alegría histórica, hoy integra la barrabrava del club cordobés, Los Piratas Celestes de Alberdi, y aguarda ansioso la llegada del domingo.

En las inmediaciones del Gigante hay un mural dedicado al “Quinteto de Oro”, la delantera formada por Héctor Carrizo, Justo Aníbal Coria, Oscar Nicolás Peralta, Dardo Lucero y Francisco García, que en 1947 marcó 96 goles en 24 partidos, incluyendo un 9-4 a Talleres en el clásico del 13 de abril. La magnitud de lo que está en juego para el equipo dirigido por Ricardo Zielinski puede convertir en ídolos a varios protagonistas.

“Chino (Zelarrayán) ya es ídolo. Si ganamos el domingo, va a tener un mural. Sin dudas. Lo mismo el Ruso (Zielinski) y quizás también el Mudo (Vázquez). Licha López va en ese camino, es una fiera”, asegura Antonio, quien junto a su amigo Cristian lamenta no haber conseguido entradas para la final y advierte: “Muchos hinchas se van a quedar afuera. Ojo, porque el domingo puede haber lío”.

Con respecto a la organización para el partido, los hinchas de Belgrano, que ocuparán la zona sur del estadio Kempes (tribunas Artime y Gasparini), agotaron en menos de una hora las entradas asignadas por la Liga Profesional. Poco después, ocurrió lo mismo con los de River, que estarán ubicados en la zona norte (Willington y Ardiles).

Se espera un marco imponente de público. “ESTO ES FÚTBOL: Kempes llenoooooooooo. Y como no podía ser de otra forma, ya llenamos el estadio con más de 57.000 fanáticos de todo el país. NOS VEMOS EN LA FINALÍSIMA”, publicó la cuenta oficial del estadio a través de Instagram.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que se desplegará un operativo especial con 1.100 efectivos entre Policía, seguridad privada, Utedyc y personal de Tribuna Segura. Además, habrá controles de la Fuerza Ant