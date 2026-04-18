Postergan la licitación de los medios públicos porteños, para el 12 de mayo

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, decidió postergar por tres semanas la licitación para la concesión de las dos radios públicas (La Once Diez y La 2X4) y el Canal de la Ciudad, originalmente prevista para el lunes 20 de abril. La nueva fecha para la apertura de propuestas técnicas y económicas quedó establecida para el 12 de mayo a las 11 horas.

El precio base se fijó en 1,23 millones de pesos mensuales para cada una de las radios y en 10,75 millones de pesos para el canal de televisión. La resolución, firmada por Agustín González Calderón, director general de Concesiones y Permisos porteño, fue publicada en el Boletín Oficial. González Calderón explicó que la postergación responde a “diversas solicitudes de prórroga formuladas por empresas interesadas”, debido a la “complejidad y volumen de la documentación requerida para la adecuada preparación de las ofertas”.

El funcionario destacó que la mayor participación de oferentes en el proceso “favorece la comparación de más ofertas, lo que redunda necesariamente en la selección de la propuesta más conveniente al interés público”. Los interesados podrán presentar ofertas por el conjunto de las dos radios y/o por el canal de televisión a través del portal Buenos Aires Compras.

Una fuente oficial señaló que los participantes deberán acreditar experiencia en el sector de medios de comunicación y presentar planes de inversión detallados que garanticen la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión. Además de la gestión operativa, los concesionarios serán responsables de la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de la programación, así como de la comercialización de los espacios publicitarios, la cual estará supervisada por el gobierno porteño.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció la licitación en redes sociales señalando que la iniciativa busca “dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada”. Agregó que “no tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades”.

### Rechazo de la oposición

El peronismo/kirchnerismo y la izquierda criticaron al gobierno porteño por promover una medida que califican de “inconstitucional”. Anunciaron que intentarán frenar la licitación mediante un proyecto en la Legislatura porteña, además de acompañar un pedido judicial por parte de los trabajadores para obtener una medida cautelar.

Claudia Neira, jefa del bloque de 20 legisladores de Unidad por la Ciudad (UxP), adelantó a Clarín una propuesta alternativa, que plantea una reforma integral de los medios públicos. Este proyecto, liderado por la diputada Graciana Peñafort, propone la creación del Sistema Público de Medios de la Ciudad, con mayor autonomía, reglas claras de funcionamiento y control institucional. La iniciativa establece un ente autárquico que administre las radios y el canal, además de futuras plataformas que el gobierno porteño pueda desarrollar.

El proyecto de UxP se fundamenta en la Constitución de la Ciudad de 1996, que prevé un sistema de medios públicos gestionado por un ente autónomo, previsto pero nunca implementado. Peñafort destacó el artículo 47 de esa normativa, que describe cómo debe ser la gestión estatal de los servicios de radio y televisión.

También se oponen a la concesión a empresas privadas los legisladores del Frente de Izquierda, así como el bloque de seis diputados del espacio Confianza y Desarrollo, liderado por Horacio Rodríguez Larreta. Emanuel Ferrario, uno de sus integrantes, afirmó: “Jorge Macri tiene toda la autoridad para mejorar los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, elige privatizarlos. Viola la Constitución porteña y, en un momento de tanta desinformación, es exactamente lo que no hay que hacer. El bloque Confianza y Desarrollo se opone”.

Hasta el momento, los cinco legisladores del bloque UCR/Evolución no definieron una posición oficial. Sin embargo, la radical Manuela Thourte manifestó su rechazo a la decisión de Jorge Macri.

Por su parte, la propuesta oficial cuenta con el respaldo de los 11 legisladores del bloque Vamos por Más (PRO y aliados). Desde el gobierno porteño sostienen que, al no tratarse de una privatización ni de una concesión superior a cinco años, no es necesaria una ley específica de la Legislatura local para avanzar con la licitación.

El bloque de 13 legisladores de La Libertad Avanza (LLA) está evaluando la resolución del Ejecutivo porteño. Un funcionario nacional de LLA consideró, en diálogo con Clarín, que “a priori, no es un mal primer paso”. Esta postura coincide con la expresada el año pasado por Manuel Adorni durante el debate de candidatos a legisladores porteños, cuando propuso incluso cerrar el Canal de la Ciudad.

No obstante, otra fuente libertaria del gobierno nacional expresó dudas respecto a la licitación, dado que la Constitución de la Ciudad establece que los medios públicos deben ser “estatales” y gestionados por “un ente autárquico”. En ese sentido, advirtieron: “Acompañamos todo lo que sea reducir el peso del Estado, pero nosotros planteamos achicar los medios públicos de la Ciudad al máximo posible, teniendo en cuenta que emplean 500 personas. De lo contrario, habría que modificar la Constitución porteña, algo que todavía no está en discusión”. Este vocero del gobierno nacional manifestó temor de que la iniciativa impulsada por Jorge Macri quede paralizada en la Justicia.