Posaron para una foto romántica y segundos después quedaron al borde de la muerte: «Totalmente traumados»

Ellos, compañeros de vida, acababan de elegir un lugar con el objetivo de posar juntos: se trataba de una zona ubicada en una costanera. Enseguida, decididos a registrar la escena con la lente de una cámara, se prepararon para la ocasión. Y terminaron viviendo una pesadilla.

Una pareja británica quedó al borde de la muerte tras haberse sacado una foto durante sus vacaciones en Reino Unido, de acuerdo con su explicación. El hecho en cuestión se dio a conocer a través de los portales de noticias locales.

Los protagonistas de este incidente se llaman Ben Walsh y Laura Taylor, según información de la agencia de noticias South West News Service (SWNS). A principios de agosto, ambos emprendieron una travesía a Escocia en compañía de los padres del hombre. «Estamos recorriendo el país en moto», advirtieron en una reciente entrevista con el mismo medio.

Una vez, en una parte del viaje, el grupo familiar visitó la localidad costera de Gourock, ubicada al oeste de la ciudad de Glasgow. En ese entonces, Laura, de 38 años, y su novio Ben, de 40, se alojaron junto al resto de sus seres queridos en un departamento de alquiler temporario del lugar.

Aquel día, luego de haberse instalado en el apartamento, todos fueron a comer a un restaurante de la zona. «Degustamos unos platos fantásticos en un establecimiento gastronómico local y más tarde dimos una vuelta por la costanera de Gourock», recordó Ben en conversación con SWNS.

En un momento, mientras el grupo caminaba por el paseo marítimo de la localidad, Laura y Ben decidieron detener su marcha con la intención de disfrutar de las vistas al mar que ofrecía la zona y también sacarse fotos.

El momento de la pesadilla

Al cabo de un rato, la pareja se apoyó sobre una baranda, que estaba colocada allí para proteger a los transeúntes de un acantilado. Pronto, uno de los papás de Ben agarró la cámara y fotografió a su hijo, quien posaba con Laura.

La pareja británica, junto a su padres, en un retrato de sus vacaciones. Foto: Ben Walsh/Via Greenock Telegraph.

En cuestión de segundos, inmediatamente después de la foto, una barra de metal de un sector de la baranda, justo en donde se encontraba apoyada la pareja, se rompió y cayó por el precipicio. A continuación, estos turistas británicos comenzaron a vivir una pesadilla, según sus palabras.

Ben dijo que en ese instante, como producto de la rotura y desprendimiento de la barra de la baranda, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, quedando tirado en el borde del acantilado: su vida pendía de un hilo. Con respecto a Laura, ella logró impedir su propia caída, impulsándose hacia adelante.

«Laura se fue hacia adelante y yo, hacia atrás. Terminé en el borde del acantilado, pero conseguí de manera momentánea evitar caer por el precipicio: trabé mi pierna en uno de los postes de la baranda», declaró Ben, quien en aquel momento estaba colgado cabeza abajo sobre el precipicio.

A raíz de esta circunstancia, Laura y los padres del hombre empezaron a gritar pidiendo ayuda. Enseguida, otra pareja que deambulaba por la zona se acercó para auxiliar al turista británico. Afortunadamente, todos consiguieron jalar del tobillo a Ben y ponerlo a resguardo. De esta forma, impidieron el peor de los desenlaces.

Después de rescatar a Ben, Laura y los padres de él sacaron una foto de la barra, que cayó por el precipicio. Foto: Laura Taylor/Via SWNS.

Por su parte, la víctima del accidente se mostró muy agradecida con su familia y también con la pareja que colaboró con el rescate.

«Podría haber muerto»

«Todos lograron agarrarme del tobillo y jalarme para salvarme. Pero fácilmente podría haber muerto. Esa noche no dormí, la cabeza no paraba de darme vueltas. Fue una pesadilla. Todos quedamos absolutamente traumados por lo sucedido», expresó.

«Lo que más me preocupa es que parece que esta barandilla fue soldada recientemente. Por lo tanto, hicieron alguna reparación (NdR: antes del accidente). Si yo hubiera sido un niño o una persona mayor, quizás no habría corrido con la misma suerte. Tuve la fortuna de poder aferrarme al poste y sobrevivir», acotó.

En medio de la desesperación, Laura sacó sin querer una foto: se ve una de las piernas de Ben, aferrada al poste. Foto: Laura Taylor/Via SWNS.

En medio de la desesperación, cuando aún Ben colgaba boca abajo sobre el precipicio, Laura sacó sin querer una foto, de acuerdo con su relato. En esta presunta imagen, se alcanza a ver una de las piernas de su novio, aferrada al poste.

Por otro lado, frente a lo ocurrido, los turistas optaron por dar aviso a las autoridades locales y pedir que se investigara el asunto.

«Estamos al tanto del incidente y comprendemos las preocupaciones que se plantearon. Ahora se está llevando a cabo un programa de inspecciones y reparaciones de las barandillas frente al mar en los alrededores y, más ampliamente, en todo Gourock (…). Además, estamos haciendo una revisión para determinar la causa del problema en este lugar y garantizar que se tomen las medidas de seguimiento necesarias», aseveró este mes un portavoz del Ayuntamiento de Inverclyde a SWNS.

La barra rota de la baranda fue apoyada en el lugar luego del accidente. Foto: Ben Walsh/Via Greenock Telegraph.

En la actualidad, la pareja continúa su viaje por Escocia junto a su familia. «Lo único que pido es que la gente tenga cuidado cuando se haga fotos este verano en lugares similares. Uno no esperaría que un elemento que está ahí para su seguridad fuera inseguro, aunque esto demuestra que puede suceder», comentó Ben al mismo medio.