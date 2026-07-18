Por qué una campera de cuero del CEO de Nvidia acaba de venderse por casi un millón de dólares

Una icónica campera de cuero negro perteneciente a Jensen Huang, cofundador y CEO de Nvidia, se vendió el viernes en una subasta realizada en Nueva York por 960.000 dólares, cifra que superó ampliamente su valor estimado inicial, que oscilaba entre 40.000 y 60.000 dólares.

Según un comunicado de la casa de subastas Sotheby’s, Huang usó esta chaqueta durante más de una década en lanzamientos históricos de productos de Nvidia, conferencias de desarrolladores y anuncios clave que marcaron el auge de la inteligencia artificial. Incluso la vistió en situaciones cotidianas, como mientras comía fideos zhajiangmian en una esquina.

La prenda también apareció en la portada de la edición 2021 de la revista Time, dedicada a las personas más influyentes, tal como informó la agencia AFP.

En la subasta participaron 45 coleccionistas interesados en la campera, que Sotheby’s describió como “una de las piezas de ropa más reconocibles” del sector tecnológico, vinculada a “una de las figuras emblemáticas de la era de la inteligencia artificial”.

El comunicado destacó que el gusto de Huang por las chaquetas de cuero se ha convertido en un elemento característico de su imagen pública, y que muchas de sus apariciones más memorables incluyen diseños de Tom Ford. Este fenómeno no es aislado en el mundo tecnológico: figuras como Steve Jobs y Mark Zuckerberg también son asociadas con prendas particulares, como poleras negras y camisetas grises, respectivamente.

Sotheby’s informó que la autenticidad de la campera fue verificada fotográficamente por la empresa PSA, que confirmó que Huang la usó durante el Hon Hai Tech Day en Taipéi, Taiwán, el 18 de octubre de 2023. Además, el interior de la chaqueta cuenta con la firma dorada del empresario, autenticada por James Spence Authentication.

Un portavoz de Jensen Huang declaró al New York Times en junio de 2023 que el director de Nvidia ha utilizado este modelo de chaqueta “desde hace al menos 20 años”.

La subasta formó parte de una iniciativa filantrópica organizada por Long Journey Ventures, en beneficio del Edge Institute, una organización sin fines de lucro que reúne a personas que trabajan en la intersección de la tecnología, la ciencia, la cultura y la sociedad en aldeas temporales para vivir y experimentar con el objetivo de construir un futuro mejor.

Los fondos recaudados se destinarán a becas, subvenciones y residencias destinadas a apoyar a la próxima generación de jóvenes creadores.

De acuerdo con Forbes, Jensen Huang posee un patrimonio neto de 175 mil millones de dólares, situándose como la séptima persona más rica del mundo. Además, la revista Fortune lo ubicó en el primer lugar de su ranking de las personas más poderosas del mundo en 2025, año en que Nvidia se consolidó como líder del sector tecnológico.

Huang fundó Nvidia en 1993 y ha dedicado su carrera a desarrollar tecnologías que permitan a las computadoras recrear imágenes de la vida real con la mayor fidelidad posible. El reciente auge de la inteligencia artificial elevó la demanda de las unidades de procesamiento gráfico (GPU), consolidando a la empresa como especialista en semiconductores diseñados para esta área.

Información suministrada por AFP.