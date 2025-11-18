¿Por qué se desplomó el precio del Bitcoin por debajo de los $90.000 dólares? Los motivos de la caída y por qué podría tardar la recuperación de las criptomonedas

El mercado de las criptomonedas ha vivido una de sus jornadas más turbulentas del año. El precio del Bitcoin (BTC) se ha desplomado hasta tocar la marca de los $89.253, marcando su nivel más bajo desde abril y borrando por completo todas las ganancias que había acumulado desde el inicio de 2025.

La caída es significativa: la principal criptomoneda del mundo ha perdido cerca del 28% de su valor desde el máximo histórico de $126.275 alcanzado en octubre, lo que se traduce en una pérdida de aproximadamente $600.000 millones en su capitalización de mercado. Pero, ¿Qué detonó este repentino y violento movimiento bajista?

Bitcoin has convincingly broken below key support as well as almost all of its major moving averages.

La combinación de un temido patrón técnico, la postura restrictiva de la Reserva Federal (Fed) y un éxodo institucional de los ETF de Bitcoin están detrás de la actual «cripto-corrección».

¿Por qué se cayó Bitcoin? Factores clave detrás del desplome

La venta masiva actual no fue causada por un único evento, sino por una tormenta perfecta de señales técnicas y realidades macroeconómicas que golpearon al mercado simultáneamente. En primer lugar, la caída se aceleró drásticamente por la confirmación de un temido patrón en los gráficos: la «Cruz de la Muerte».

Este indicador técnico se forma cuando la media móvil de 50 días cruza por debajo de la de 200 días, confirmando un cambio de impulso que empujó al BTC por debajo del soporte crucial de los $92.000. Paralelamente, la presión vendedora se intensificó por un éxodo de capital institucional sin precedentes, visible en las salidas récord de los ETF de Bitcoin, con el fondo IBIT de BlackRock registrando más de $1.260 millones en retiros este mes.

Expertos sugieren que el valor del Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas pueden seguir a la baja.

Finalmente, el entorno macroeconómico global actúa como un ancla, con una postura cada vez más restrictiva de la Reserva Federal (Fed). La disminución de las expectativas de recortes de tasas de interés hace que el Bitcoin, un activo que no genera rendimiento, sea menos atractivo frente a las inversiones tradicionales, mientras que los inversores a largo plazo aprovechan para liquidar ganancias superiores al 200%, cerrando el círculo de la presión bajista.

La liquidación actual ha afectado a todo el ecosistema digital, con caídas en Ethereum (ETH), Solana (SOL) y XRP. La recuperación del mercado podría no ser inmediata por dos razones principales:

Vulnerabilidad Técnica: La ruptura de soportes clave, como la zona de $93.000-$94.000, acelera las pérdidas. Según el análisis técnico, el siguiente objetivo de caída se encuentra en el rango de los $74.000 – $76.000, un nivel que debería ser alcanzado y consolidado antes de pensar en una recuperación sostenida.

Incertidumbre Macroeconómica: La preocupación por la política de la Fed y la debilidad del sector tecnológico (especialmente antes de los resultados de grandes empresas como Nvidia) mantienen el sentimiento de «aversión al riesgo» en Wall Street, contagiando a los activos digitales.

A pesar del panorama, algunos analistas señalan que estos niveles de sobreventa y la caída a zonas de soporte históricas suelen presentar «atractivas oportunidades de compra» para los inversores a largo plazo, aunque persisten los riesgos de mayor volatilidad a corto plazo. Una ruptura sostenida por debajo de los $80.000, según estrategas de LMAX, confirmaría una tendencia bajista más profunda