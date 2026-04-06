¿Por qué la tripulación de Artemis II no puede llorar?

La misión Artemis II de la NASA representa un nuevo hito en la exploración espacial, siendo el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la misión Apolo 11. A medida que la nave Orion se aproxima al satélite natural, aumentan las expectativas y la emoción.

No obstante, existe un detalle que ha generado curiosidad: en el espacio no es posible llorar de forma tradicional. Aunque los astronautas experimentan emociones como tristeza o emoción, el comportamiento de las lágrimas cambia debido a las condiciones de microgravedad en las que viaja la nave.

Esta limitación no es emocional, sino física. Los miembros de la misión — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen — sí pueden sentir, pero la ausencia de gravedad altera el movimiento de los líquidos. En la Tierra, la gravedad permite que las lágrimas caigan por las mejillas; en el espacio, en cambio, estas quedan adheridas al ojo y forman pequeñas burbujas que no se desprenden fácilmente.

En microgravedad, donde tanto los objetos como los fluidos del cuerpo humano flotan o se redistribuyen sin una dirección definida, los líquidos tienden a acumularse en la parte superior del cuerpo. Esto explica, además, por qué los rostros de los astronautas suelen verse más hinchados. Cuando un astronauta llora, las lágrimas se acumulan alrededor del ojo formando una burbuja líquida que puede extenderse hacia la nariz o incluso al otro ojo, causando incomodidad e irritación.

Esta acumulación puede dificultar las tareas operativas, ya que el líquido puede nublar la visión y afectar el desempeño en actividades críticas. Esta situación cobra especial relevancia en una misión compleja como Artemis II, donde cada movimiento es decisivo.

Este fenómeno evidencia cómo el cuerpo humano está totalmente adaptado a la vida terrestre, y cómo en el espacio incluso las acciones más cotidianas se ven transformadas.