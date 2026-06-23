Por qué es clave el video de los millones de dólares que grabó Jesica Cirio y qué busca la Justicia

El video que la modelo y conductora Jesica Cirio grabó en el vestidor del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se transformó en una pieza clave para la investigación judicial contra el exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En esas imágenes, en las que se observan millones de dólares en una valija, cajas, bolsas y cajones ocultos bajo prendas de vestir, reside una prueba fundamental para los investigadores que buscan robustecer la acusación contra Insaurralde, quien ya enfrenta un pedido de indagatoria por parte de la Fiscalía.

Por este motivo, en la madrugada del domingo se allanó el departamento de Cirio en la Ciudad de Buenos Aires. La modelo no se encontraba en el lugar. Gendarmería Nacional secuestró 19 mil dólares y armas registradas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino. El objetivo principal del operativo fue requisar teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos en busca del video.

Asimismo, se inspeccionó la vivienda de Elías Piccirillo, ex pareja de Cirio, quien cumple prisión domiciliaria. Piccirillo entregó su celular y facilitó la clave para que efectivos de Gendarmería pudieran peritarlo en ese momento; sin embargo, el video no fue hallado. La justicia decidió acudir a esta vivienda por las vinculaciones públicas de Piccirillo con el material audiovisual.

El principal interés judicial en estas imágenes es determinar, mediante peritajes, la fecha en que fueron grabadas y la ubicación desde donde se registraron los millones de dólares. Los investigadores coinciden en que el video corresponde a la propiedad donde convivieron Cirio e Insaurralde en San Vicente, específicamente en el vestidor del exfuncionario.

En caso de no encontrar el video en los dispositivos de Cirio u otro medio, la justicia solicitó ya al diario La Nación una copia de las imágenes publicadas para poder analizarlas exhaustivamente. Fuentes consultadas indicaron que a partir de los metadatos del celular se pueden obtener detalles adicionales sobre la filmación. Además, se espera que con las imágenes sea posible determinar la cantidad exacta de dólares presentes.

Esta información resulta crucial para la causa, dado que Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En octubre de 2024, el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, junto con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, solicitaron la indagatoria del exintendente por estos delitos.

Los fiscales sostienen que Insaurralde no puede justificar su nivel de vida con los ingresos declarados como funcionario público, que incluyen cargos en la Municipalidad de Lomas de Zamora, su intendencia, su paso como diputado nacional y su último cargo como jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof.

Como ejemplo, la Fiscalía señaló que entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, Insaurralde gastó 78.054,79 dólares en pasajes de avión al exterior, mientras que sus ingresos en ese período ascendieron a cerca de 13 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 33.636 dólares según la cotización vigente en esas fechas.

Además, se investiga que habría intentado blanquear dinero proveniente de actos de corrupción mediante la adquisición de bienes a nombre de terceros, entre ellos su ex pareja Carolina Álvarez, sus hijos, un sobrino y un ex cuñado, quienes también tienen pedidos de indagatoria como presuntos testaferros.

Por lo tanto, los millones de dólares que Cirio registró en video representan una prueba clave para la acusación contra Insaurralde. Entre las hipótesis que manejan los investigadores consultados por Clarín, la principal es que el dinero pertenece al exfuncionario.

Para fortalecer esta hipótesis, las fuentes destacan que el patrimonio de Cirio fue analizado y no justifica esa cantidad de dinero. Asimismo, señalan que en el comunicado difundido por la modelo tras la publicación de los videos, ella no negó la existencia de las imágenes, sino que afirmó que fueron obtenidas de manera ilícita, que fue víctima de extorsión para su difusión y que el contenido fue manipulado digitalmente.

La causa comenzó en septiembre de 2023 luego de que se conociera el viaje de lujo que Insaurralde realizó a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici. Se trató de un recorrido por el mar Mediterráneo en el yate «Bandido», cuyo costo ascendió a 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

Este viaje se produjo en plena campaña electoral, momento en que Insaurralde dejó su cargo en el gobierno de Kicillof. Tanto Cirio como Clerici están imputadas en la causa, aunque hasta el momento no existe un pedido de indagatoria fiscal en su contra.

Tras los requerimientos de indagatoria, Insaurralde aseguró que sus gastos están debidamente justificados, además de mencionar una donación de 250 mil dólares que le hizo Cirio. Desde marzo pasado, peritos contadores trabajan en el análisis de toda la documentación vinculada, con la expectativa de finalizar el estudio a mediados de julio para avanzar con las indagatorias.

En cuanto a la propiedad en San Vicente donde se filmó el video, fue allanada por la justicia. No obstante, pese a los reiterados pedidos del fiscal Mola, el entonces juez de la causa, Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak— demoró el procedimiento. Durante el allanamiento no se encontró el dinero, y los muebles estaban cubiertos con sábanas.