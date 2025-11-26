Por primera vez en 200 años ejecutarán a una mujer en un estado de EE.UU.

Será la primera mujer ejecutada en EE. UU. en 200 años. Y lo será por haber cometido un espantoso asesinato.

Christa Gail Pike, de 49 años, tenía apenas 18 años cuando ella y otras dos personas atrajeron a Colleen Slemmer, de 19 años, a los bosques de Knoxville, en 1995. Su cuerpo fue encontrado golpeado, apuñalado y con un pentagrama tallado en el pecho, informa Daily Star.

Pike y Slemmer eran estudiantes cuando la condenada comenzó a salir con un chico de 17 años y comenzó a pensar que Slemmer estaba intentando robárselo, informa USA Today.

Christa Gail Pike cuando fue condenada hace 27 años (WVLT 8).

Luego se jactaba de haber matado a Slemmer y le dijo a otra estudiante que había cortado la garganta de su rival seis veces con un cúter, le había cortado la espalda con un cuchillo de carnicero y le había tallado el pentagrama en la frente y el pecho.

Pike continuó la violencia hasta que Slemmer le «rogó» que parara, según informes judiciales. Pero en el giro más espantoso de todos, Pike se quedó con un fragmento de cráneo y lo mostró a sus compañeras.

El día de su ejecución

Está previsto que la mujer sea ejecutada el 30 de septiembre de 2026 y, si se lleva a cabo, será la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años y la decimonovena mujer ejecutada en la historia moderna de Estados Unidos, desde 1976, indica Daily Star.

Colleen Slemmer tenía 19 años cuando fue ferozmente asesinada (WVLT 8).

Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte. Su novio, Tadaryl Shipp, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua, pero podrá optar a la libertad condicional este mes.

En una carta, Pike dijo que asume la responsabilidad del asesinato e insiste en que ha cambiado.

Ella escribió: «Piensa en el peor error que cometiste cuando eras un adolescente imprudente. Bueno, el mío fue enorme, inolvidable y arruinó innumerables vidas.

Era una joven de 18 años con problemas mentales. Me llevó muchos años darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le quité la vida a una hija, una hermana, una amiga. Ahora me repugna pensar que alguien tan cariñoso y compasivo como yo fuera capaz de cometer semejante crimen, dice Daily Star».

Ha pasado 27 años como la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, lo que según los abogados ha equivalido esencialmente a confinamiento solitario.

Sin embargo, a lo largo del camino recuperó la capacidad de interactuar con otros reclusos durante las comidas, las clases y los servicios religiosos, informa Daily Star.

Christa Gail Pike hoy tiene 49 años (WVLT 8).

Los abogados argumentan que si la hubieran juzgado hoy, nunca le habrían impuesto la pena de muerte dada su corta edad y sus problemas de salud mental.

Su equipo legal escribe: «La infancia de Christa estuvo plagada de años de abuso físico y sexual y negligencia».

Y agregan: «Con el tiempo y el tratamiento para el trastorno bipolar y el trastorno de estrés postraumático, que no fueron diagnosticados hasta años después, Christa se ha convertido en una mujer reflexiva y con un profundo remordimiento por su crimen», indica Daily Star.

Esto ocurre en un momento de aumento de las ejecuciones en Estados Unidos, con 44 reclusos ejecutados hasta el momento en 2025, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Quedan tres más este año.