Por primera vez desde la Guerra de Malvinas, Argentina integra un acuerdo comercial en el que es socio del Reino Unido

Con su estilo habitual de anunciar hechos de gran alcance mediante un tuit y una sonrisa contenida, el canciller Pablo Quirno informó esta semana durante su gira europea que el gobierno argentino formalizó su intención de integrarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Aún poco conocido en Argentina, el CPTPP (por sus siglas en inglés, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) es uno de los acuerdos comerciales más relevantes en la actualidad. Se caracteriza por ser uno de los pactos más exigentes, con eliminación gradual de aranceles en un cronograma progresivo que puede extenderse entre 10 y 15 años para productos considerados sensibles, además de incluir reducciones inmediatas en bienes y servicios desde la entrada en vigor en cada país.

Este acuerdo reviste para Argentina una importancia histórica: el CPTPP será el primer tratado comercial internacional en el que el país tendrá como socio al Reino Unido desde la guerra de las Islas Malvinas en 1982, lo que implica profundas implicancias, especialmente por la disputa de soberanía sobre las islas.

El Reino Unido fue el último en solicitar su incorporación al bloque, que actualmente está integrado por doce países: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Reino Unido y, ahora en proceso, Argentina y Uruguay.

El CPTPP funciona como un mecanismo de integración, no como una organización formal, y representa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, abarcando a unos 595 millones de personas. Constituye una de las mayores zonas de libre comercio a nivel global, comparable en magnitud con el reciente acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que incluye a unos 700 millones de personas.

Argentina y el Reino Unido comparten espacios en diversas instancias internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20, de donde Londres intentó excluir a Argentina por las disputas sobre las Malvinas. Sin embargo, tras la salida británica de la Unión Europea, el CPTPP representa la primera instancia real de un acuerdo comercial que involucra a ambos países, con cláusulas políticas en las que la cuestión Malvinas tendrá un peso significativo. Esto genera incertidumbre respecto a la condición de las islas como Territorio de Ultramar británico.

El auge global del CPTPP, que motivó el interés argentino, surge también como una alternativa frente a la política arancelaria proteccionista impulsada por Donald Trump en Estados Unidos. Esta realidad incluso ha acelerado las negociaciones entre la Unión Europea y el CPTPP para conformar una red comercial más integrada y menos dependiente del mercado estadounidense.

El presidente Javier Milei, con una fuerte dependencia política y financiera de Estados Unidos, tiene asimismo una impronta económica pragmática, como queda en evidencia en su complicada relación con China a pesar de las presiones de Washington. También se reflejan esta postura en la firma del tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, así como en la aspiración de Argentina para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De este modo, el acercamiento argentino al CPTPP y las negociaciones entre este bloque y la Unión Europea evidencian que este acuerdo no se percibe únicamente como un pacto transpacífico, sino como una plataforma estratégica para reconfigurar el comercio internacional frente a la incertidumbre generada por la política económica estadounidense.

Sin embargo, en Argentina persisten importantes interrogantes que el gobierno aún no ha aclarado públicamente. En primer lugar, queda pendiente cómo se abordará la cuestión Malvinas y el reclamo de soberanía ante los demás miembros del CPTPP, incluido el Reino Unido. Se sabe que Taiwán y China buscan sumarse, mientras que Estados Unidos se retiró y no ratificó el acuerdo, factores que podrían generar tensiones políticas en un tratado principalmente comercial.

En la red social X, Quirno señaló: «Le entregué al Ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay, la nota de intención formal para integrarnos a uno de los acuerdos comerciales más amplios, modernos y dinámicos del mundo».

Fuentes gubernamentales y parlamentarias consultadas por Clarín indicaron que persisten dudas sobre el alcance del acuerdo, que responde a una postura aperturista y liberal, pero cuyo proceso de adhesión demandará varios años. Además, a diferencia de procesos anteriores, no hubo información clara sobre si la adhesión al CPTPP recibió las aprobaciones formales necesarias. La Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, a cargo del diplomático Fernando Brun, y la Consejería Legal, dirigida por el embajador Mario Oyarzabal, no brindaron detalles sobre este aspecto.

En comparación, durante la gestión de Mauricio Macri, tanto él como su Secretario Económico Internacional Horacio Reyser, y la ex canciller Diana Mondino junto con su coordinador nacional Marcelo Cima, ofrecieron explicaciones a empresarios y legisladores sobre los acuerdos internacionales en ciernes. Actualmente, ni Quirno ni Brun han hecho presentaciones similares respecto al acuerdo con Estados Unidos o la posible incorporación al CPTPP, lo que evidencia una falta de comunicación clara hacia el Congreso y el sector empresario.

En relación con la disputa por las Malvinas, el gobierno explora la posibilidad de un acuerdo comercial bilateral con el Reino Unido o a través del Mercosur. Un artículo del CPTPP establece que el tratado puede extenderse a otros territorios bajo administración británica si todos los miembros aceptan mediante intercambios diplomáticos. Actualmente, se mencionan Gibraltar, Guernsey, Jersey e Isla de Man, pero no las Islas Falkland (Malvinas).

Antes del Brexit, las Malvinas