Por pedido de Trump, la Casa Rosada busca sumar a gobernadores a las próximas reuniones con enviados de EE.UU.

La Casa Rosada busca acercar posiciones con gobernadores y sumarlos las reuniones con representantes de los Estados Unidos tras el viaje de Javier Milei a Washington, donde se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca. El Ejecutivo planea convocar a los mandatarios provinciales antes y después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El Gobierno busca replicar el esquema de reuniones que mantuvo el asesor del presidente norteamericano, Barry Bennett, el jueves pasado con los jefes de bloque en Diputados Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal). “Queremos sumar gobernadores a este tipo de contactos, aunque lo más probable es que acepten después de la elección”, expresan en Nación.

La mesa chica de Nación quiere mostrar acuerdos políticos a raíz del pedido de mayor gobernabilidad que realizó la administración norteamericana. En Nación insisten en que “lo único que les importa” a los funcionarios estadounidenses es si La Libertad Avanza puede conseguir los votos en el Congreso para aprobar las reformas laboral y tributaria en 2026.

En el oficialismo aseguran que los diplomáticos y representantes de los Estados Unidos pidieron encuestas y proyecciones de crecimiento de bancas en Diputados y en Senado de LLA y aliados respecto a las próximas elecciones nacionales. “Todo depende de que podamos aprobar las reformas que necesitamos para atraer inversiones”, agregan.

Se trata de la misma línea que mantuvo Trump en la conferencia que dio junto a Milei e integrantes de los gabinetes de ambas administraciones. “Si no gana las elecciones, no vamos a ser generosos con la Argentina. La victoria es muy importante. Debería ganar, pero si pierde no vamos a perder el tiempo”, expresó el presidente norteamericano.

Es por eso que el Gobierno trabaja en un plan de acción para acercarse a gobernadores y bloques aliados. En Nación aseguran que buscan replicar el esquema del Pacto de Mayo de 2024 después de las elecciones de 26 de octubre para dar una previsión del curso de la gestión al mercado y a los Estados Unidos, que condicionó el apoyo a las elecciones.

En el Ejecutivo sostienen que los encargados de encabezar el diálogo con los mandatarios provinciales para cerrar un acuerdo sobre las reformas son el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el asesor Santiago Caputo y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. “Vamos a convocar a todos los que estén dispuestos a trabajar en conjunto para hacer las reformas”, expresan en el oficialismo.

En la Casa Rosada apuntan a los integrantes de Provincias Unidas: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut). Lo mismo aplica para exaliados de Balcarce 50 como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), entre otros.