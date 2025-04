Por la muerte del papa Francisco, suspenden los partidos de fútbol previstos para hoy en todas las divisiones.

Los encuentros entre Tigre-Belgrano, Argentinos-Barracas e Independiente Rivadavia- Aldosivi serán reprogramados para mañana a la misma hora.

Por la muerte del Papa, la AFA suspendió los partidos de todas las categorías.

Como parte del luto decretado, los encuentros entre Tigre-Belgrano, Argentinos Juniors-Barracas Central e Independiente Rivadavia-Aldosivi serán reprogramados para este martes, manteniendo los mismos horarios originalmente estipulados.

Además, se postergaron dos partidos de la Primera Nacional: Defensores de Belgrano vs. Temperley y Ferro vs. Atlanta; uno de la Primera B (Sacachispas vs. Acassuso); y tres de la Primera C: Centro Español vs. Luján, Sportivo Barracas vs. Victoriano Arenas, y Central Ballester vs. Deportivo Paraguayo.

La reprogramación de todos los partidos por la muerte del Papa Francisco

Martes 22 de abril

19:00 – Tigre vs. Belgrano

19:00 (estaba programado a las 21:15) – Argentinos vs. Barracas Central

21:15 – Independiente Rivadavia vs. Aldosivi

Primera Nacional

17:10 – Defensores de Belgrano vs. Temperley

21:10 Ferro vs. Atlanta

Primera B

15:30 Sacachispas vs. Acassuso

Primera C:

15:30 Centro Español vs. Lujan

15:30 Sportivo Barracas vs. Victoriano Arenas

El mensaje de la AFA en redes tras la muerte del Papa Francisco

“La AFA, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, quien en 2013 se convirtió en el primer argentino en liderar la Iglesia Católica”, escribió la cuenta la casa madre del fútbol argentino en sus redes sociales.

