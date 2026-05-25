Por el fin de semana largo, 1,4 millones de turistas viajaron por la Argentina y gastaron $340.000 millones

El fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo movilizó a 1,4 millones de turistas y generó un impacto económico de 339.880 millones de pesos, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo con la entidad, este movimiento estuvo impulsado principalmente por escapadas cortas, turismo regional y actividades vinculadas a fiestas populares, además de propuestas gastronómicas y eventos culturales.

CAME informó que viajaron 1.440.120 turistas en todo el país, con un gasto promedio diario de 112.385 pesos por persona y una estadía promedio de 2,1 noches.

El informe destacó que el gasto diario por turista registró un aumento real del 18 % en comparación con 2023, aunque el gasto total fue un 9,9 % menor al del año pasado debido a que el feriado actual tuvo una jornada menos.

La entidad subrayó que las ciudades que ofrecieron grandes eventos deportivos y recitales concentraron una parte importante del movimiento turístico. Entre ellas se encuentran Córdoba, Salta, Mendoza y San Juan, que recibieron visitantes por competencias automovilísticas y el rally internacional.

Asimismo, el informe señaló que las fiestas populares y la gastronomía regional tuvieron protagonismo en distintas provincias, con concursos de locro, fiestas de la empanada y peñas folklóricas en localidades de Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Catamarca, Salta y Entre Ríos.

En cuanto a los destinos de naturaleza con actividad sostenida durante el feriado, CAME mencionó a Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, los lagos neuquinos, los Valles Calchaquíes y el Glaciar Perito Moreno. También indicó que el turismo urbano mostró un buen desempeño en Buenos Aires, donde coincidieron las celebraciones patrias con el 90° aniversario del Obelisco.

Según datos difundidos por Aerolíneas Argentinas, más de 147 mil pasajeros reservaron vuelos para el fin de semana largo, de los cuales más de 115 mil correspondieron a viajes de cabotaje. El viernes 22 de mayo fue la jornada de mayor movimiento, con más de 33 mil reservas emitidas en un solo día.

CAME informó además que, en los cinco fines de semana largos transcurridos en lo que va del año, viajaron 9,38 millones de turistas, con un gasto acumulado de 2,62 billones de pesos. El fin de semana largo del 25 de mayo fue el tercero en importancia entre los cinco que se registraron hasta ahora en 2024, concluyó la entidad.