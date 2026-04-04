Por el boom de Vaca Muerta, abren una planta de alimentos en Neuquén para abastecer a las petroleras

El Grupo L, una de las principales empresas proveedoras de alimentos para proyectos de energía y minería en Argentina, inaugurará la próxima semana una planta elaboradora de alimentos en Centenario, Neuquén, destinada a abastecer a las petroleras de Vaca Muerta.

La compañía, liderada actualmente por Sebastián Lusardi, pondrá en marcha una planta con capacidad para producir 6.000 viandas diarias, con posibilidad de ampliar esa cifra hasta 12.000. Además de la elaboración, el establecimiento funcionará como centro de distribución y logística, resultado de una inversión de 2.200 millones de pesos.

La nueva planta, de 1.200 metros cuadrados, generará 90 puestos de trabajo y estará ubicada a 15 kilómetros de la capital provincial, en el camino hacia los yacimientos de petróleo y gas no convencional. Desde allí se abastecerá a clientes en Neuquén, Río Negro y Chubut.

Entre los principales clientes del Grupo L se encuentran YPF, para el bloque shale oil Loma Campana; Tecpetrol, para las áreas Fortín de Piedra, Los Bastos y Agua Salada; Pampa Energía, para la hidroeléctrica Pichi Picún Leufú y la central térmica Loma La Lata; Central Puerto, para la hidroeléctrica Piedra del Águila; el INVAP, para su centro en Bariloche; y las constructoras Techint y Sacde, encargadas del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Las operaciones se realizarán bajo la marca GL Support, especializada en servicios para campamentos en sitios remotos relacionados con energía y minería. El crecimiento de estos sectores, especialmente en Neuquén, Río Negro, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, ha incrementado la competencia entre proveedores de catering, como Grupo L, Cookins, Aramark y Caterwest, entre otros.

Las grandes multinacionales mineras que operan en Argentina —como BHP, Lundin Mining, Glencore, Rio Tinto y First Quantum— planifican sus negocios a cinco y diez años, donde el servicio de alimentación para empleados alojados en campamentos resulta fundamental, dado que los trabajadores permanecen entre 14 y 28 días consecutivos sin contacto con sus familias.

En 2025, el Grupo L registró una facturación de 521.670 millones de pesos y un patrimonio neto de 111.823 millones. Con más de 1.600 proveedores y aproximadamente 7.000 empleados, la empresa opera en 2.500 sitios distribuidos en 15 provincias, alcanzando a un millón de personas. Se posiciona como el segundo mayor comprador de frutas y verduras del país, excluyendo supermercados, además de ser el tercer mayor comprador de proteína animal, y el cuarto en adquisición de productos de almacén y lácteos.