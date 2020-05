Por ahora, en Misiones no se calificará a alumnos y no habrá promoción automática

El presidente del CGE, Juan Alberto Galarza, se refirió a un regreso “mixto” a clases entre presencial y virtual aunque sin fecha. Refutó una fake news en redes sobre la cuestión salarial de los docentes misioneros y ratificó el anuncio del ministro Sedoff acerca de las calificaciones.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Juan Alberto “Colita” Galarza, ratificó este jueves el anuncio del ministro del área, Miguel Sedoff, sobre las calificaciones a los alumnos en tiempos de educación virtual no presencial, debido a la pandemia de COVID-19 que obligó a la suspensión de las clases tradicionales.

En diálogo con el programa “Primera Plana” por FM de las Misiones 89.3, Galarza sostuvo que “el Ministro salió a dar tranquilidad a la comunidad docente, porque el 10 termina el bimestre para la educación primaria y había mucha preocupación si había que entregar o no libretas, si había que poner una calificación numérica (que es una faz administrativa de la evaluación). Salió a decirles que lo podemos hacer cuando volvamos a clases y que sigamos adelante con el proceso de acreditación y promoción. Lo que haremos es valorar el esfuerzo de la familia, los estudiantes y los docentes misioneros. La calificación numérica, que nos permite promocionar, llegará después”.

Consultado si eso significará una promoción de grado automática de los alumnos, el titular del CGE afirmó que “desde el primer día dijimos que no compartimos la aprobación por decreto, por resolución del Ministerio o del Consejo. La evaluación es un proceso muy importante y propiciamos la evaluación formativa”.

“Hay conceptos importantes de tener presentes, respecto a la acreditación y a la promoción. Nosotros creemos en la evaluación como un proceso, como parte del hecho pedagógico tal como lo indican las resoluciones del CGE y del Consejo Federal. Creo que vamos a promocionar de acuerdo al esfuerzo del estudiante y sus familias y el acompañamiento de las familias”, dijo.

Regreso a clases

Este jueves el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, supeditó el regreso a las aulas a la aparición de una vacuna contra el COVID-19.

Preguntado “Colita” Galarza si coincidía con la postura nacional, dijo que “lo estamos evaluando. Creo con honestidad que, después de esta pandemia, vamos a tener muchas lecciones aprendidas. Necesitamos de una vacuna para este virus pero me parece que podemos ir progresivamente hacia la presencialidad. No en la totalidad pero sí progresivamente”.

Reveló que pidió al subsecretario de Formación Técnica Profesional Gilson Berger, quien articula con las escuelas técnicas la producción de mascarillas de protección, “que no deberían dejar de fabricarlas porque no podemos descartar que los propios estudiantes tengan que usarlas” en caso de regresar a las aulas.

“En España están pensando en un sistema mixto presencial y virtual, por eso creo que las clases virtuales llegaron para quedarse en un proceso de aprendizaje en entornos virtuales de los que no nos vamos más. Esto con alguna presencialidad escalonada, debido al aislamiento mientras no exista la vacuna, es una opción para Misiones también”, sostuvo el presidente del CGE.

Fake por Whatsapp

Ayer circuló en las redes sociales entre la comunidad docente misionera, un mensaje que aludió a un supuesto acuerdo entre sindicatos y Gobierno provincial para “firmar un decreto de emergencia económica donde se van a congelar sueldos y pagarlos en cuotas”. Incluso aseguraba que no se cobraría el aguinaldo.

Al respecto, Juan Alberto Galarza fue categórico al negar en todos los términos dicho mensaje: “Lamentablemente hay gente que se dedica a este tipo de noticias falsas. Misiones tiene un sistema económico muy ordenado, sin deudas y se pagan los sueldos al día. Hace 16 años que se paga el último día hábil de cada mes a los trabajadores de la administración pública en general, aunque yo me refiero al sector educativo en particular. Hasta el incentivo docente se paga con recursos propios, cuando el Estado nacional se retiró del exartículo 9 para compensar los salarios docentes”.

Respecto a que el tema se haya analizado en la última mesa de diálogo con los sindicatos sostuvo que “no está en discusión con los sindicatos. Nos hemos reunido con el ministro de Hacienda (Adolfo Safrán), el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el Ministro de Educación todos los gremios que integran la mesa. Lo que les dijo el Gobernador es que, apenas salgamos de esta emergencia donde cayó la recaudación y la coparticipación en este proceso de recesión económica, vamos a seguir en el proceso de recomposición del salario docente. Estamos abiertos al diálogo buscando la mejora salarial del docente de Misiones”.

“No comparto que no haya motivación”

El presidente del Consejo General de Educación de Misiones, Juan Alberto Galarza dijo no estar de acuerdo con las críticas realizadas vía Twitter por parte de la diputada nacional Flavia Morales. La legisladora apuntó a los docentes secundarios, por no motivar a los alumnos en el proceso de educación virtual que obligó la pandemia por COVID-19.

“Creo que siempre el estudiante necesita de motivación. En el caso de las nuevas tecnologías, han permitido una motivación a los nuevos aprendizajes. En grupos directivos se van armando portfolios de las devoluciones de los estudiantes”, aseguró el funcionario educativo.

“No hablé con ella (por Morales), a pesar que tenemos buena comunicación y trabajamos mucho tiempo juntos. Pero veo sus tuits en carácter crítico con lo que se está haciendo y no sé si se refiere a Nación o a la Provincia. Pero lo que doy fe es que estamos dando una buena respuesta. No nos quedamos de brazos cruzados por meses frente a la pandemia, con resultados que muestran que fue eficaz”, indicó Galarza a FM de las Misiones 89.3.

“Leí que Flavia dijo que no es importante la cantidad de visitas a la plataforma o descargas de Google de Guacurarí. Si esa plataforma estuvo durante dos semanas entre las 10 primeras de descargas -dicho por Google no por nosotros-, debe ponderarse y celebro que Misiones esté en ese récord. También celebro que estemos en 2,5 millones de visitas y que tengamos esta herramienta formidable para dar respuestas. Celebro que el Gobierno nacional haya, desde EDUCAR, constituido los contenidos de Sigamos Educando para poder brindar una herramienta. No teníamos las recetas para atender una pandemia, por eso no comparto que no haya motivación” respondió el presidente del Consejo.