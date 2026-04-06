Policías exonerados de Misiones se encadenan en Casa de Gobierno

Dos exagentes de la Policía provincial de Misiones, Adolfo Guirula y Diego Correa, se esposaron a la reja de una ventana de la Casa de Gobierno en las primeras horas de este lunes, vistiendo sus uniformes pero sin armas. La protesta, que reclaman de manera pacífica y por tiempo indeterminado, espera la reincorporación inmediata a sus puestos de trabajo, tras haber sido exonerados por episodios de indisciplina.

Correa explicó a través de un video que la manifestación no incluye violencia ni obstrucción del acceso al edificio. Durante el mediodía, la protesta se amplió con la adhesión de más personas, entre ellas el actual diputado provincial Ramón Amarilla, conocido por su participación como líder en el levantamiento policial de mayo de 2024 en la provincia. Ese reclamo, centrado en reivindicaciones salariales, culminó tras dos semanas de toma del Comando Radioeléctrico.

Amarilla, quien fue electo diputado el año pasado y estuvo detenido el día de su elección, intentó meses después encabezar una réplica del levantamiento, frustrada por las autoridades tras filtrarse el plan, que incluía un atentado para desatar una nueva revuelta. Tanto Correa como Guirula fueron parte de esos hechos y fueron destituidos mediante el decreto 2084 el 24 de septiembre de 2024, tras el sumario realizado a raíz del esquema de protestas descubierto diez días antes.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que ninguno de los exagentes buscó revocar la medida administrativa por vía judicial, lo que sorprendió a un alto funcionario del gobierno de Hugo Passalacqua, ya que optaron por encadenarse en lugar de recurrir a los tribunales.

Además de Amarilla, se sumó a la protesta el productor Maximiliano Hoff, conocido por liderar una revuelta de tabacaleros hace algunos meses contra una empresa, obstaculizando la circulación de productos para reclamar mejores precios.

En el lugar se está instalando una carpa y los participantes llevaron sillones para enfrentar el clima caluroso y las tormentas que se esperan en Posadas en las próximas horas.

Correa afirmó a medios locales que el decreto que ordenó su destitución “nunca fue promulgado ni publicado” en el Boletín Oficial, y aseguró que tampoco figura en la Dirección Legal y Técnica. “En el Ministerio de Gobierno figura que nosotros todavía somos policías”, sostuvo. Sin embargo, fuentes gubernamentales negaron estas afirmaciones y confirmaron que la norma cumplió con todos los procedimientos formales.

Tras los hechos de septiembre de 2024, Correa estuvo detenido 11 meses: nueve en la Unidad Penal de Loreto y dos en Cerro Azul, siendo el último de ocho involucrados en recuperar la libertad. El juicio por estos hechos aún no se ha llevado a cabo.

En aquel episodio se difundieron audios de WhatsApp en los que los implicados planeaban falsas denuncias y acciones como la quema de maleza para controlar la autobomba de Bomberos, con el objetivo de generar distracción.

Correa aseguró que actualmente está sin trabajo ni ingresos, y que “no tiene nada más que vender en su casa”. Además, manifestó sentirse “marcado” porque nadie le ofrece empleo para evitar conflictos con el gobierno provincial.

Sobre la decisión de encadenarse, señaló que sus familias no estaban al tanto de la medida y reconoció que “mi mujer y la de Guirula están como locas”.