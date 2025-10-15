Policiales | Único detenido por crimen de Avia Terai intentó suicidarse

15 de octubre de 2025 Lectores: 8

Bruno Salvatierra, único detenido por el crimen de Gabriela Barrios en Avia Terai, intentó suicidarse en su celda y está grave. El sospechoso se provocó un corte en el cuello con un alambre antes de ser trasladado a declarar ante la fiscalía.

Bruno Salvatierra, de 33 años, fue hallado ensangrentado en la Comisaría Primera de Presidencia Roque Sáenz Peña. Los guardias lo descubrieron cuando fueron a buscarlo para su declaración. Fue trasladado al hospital 4 de Junio, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Salvatierra es el principal sospechoso del homicidio de Gabriela Barrios, de 20 años. El cuerpo de la joven fue encontrado el lunes en un pozo absorbente en la vivienda del sospechoso, donde fue vista por última vez.

La causa se investiga como homicidio, pero podría derivar en femicidio. La fiscalía analiza mensajes encontrados en el teléfono de Salvatierra. Testimonios y cámaras de seguridad confirman que ambos estuvieron juntos el día del crimen.

El estado de salud de Bruno Salvatierra es grave y su declaración queda pendiente. La investigación continúa para esclarecer la relación exacta entre la víctima y el sospechoso y determinar la calificación legal del crimen.