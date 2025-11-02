Policiales | Tiroteo en La Eduvigis tras evadir control policial

2 de octubre de 2025 Lectores: 18

Un tiroteo se registró en la madrugada de este domingo en La Eduvigis cuando dos vehículos evadieron un control policial en la Ruta Nacional 11. Los atacantes huyeron, aunque uno de ellos chocó y abandonó el auto.

El hecho ocurrió después de la medianoche en el kilómetro 1.041 de la ruta. Según fuentes policiales, una camioneta Volkswagen Amarok y un Ford Ecosport embistieron los conos de un operativo para escapar.

En su huida, los ocupantes de los vehículos dispararon contra la casilla del control. Los proyectiles no hirieron a ningún efectivo, quienes respondieron a la agresión usando sus armas reglamentarias, informaron desde la fuerza.

Tras el enfrentamiento, el Ford Ecosport colisionó contra un poste de alumbrado público. Sus ocupantes huyeron a pie, abandonando el rodado, una pistola 9 mm con munición y un radio portátil.

El vehículo fue secuestrado y la Policía radicó la denuncia correspondiente en la comisaría de Margarita Belén.

Hasta el momento, no se reportó la detención de los implicados. Tampoco se conoce el paradero de la segunda camioneta, una Volkswagen Amarok, que también participó en el episodio.