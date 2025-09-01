Policiales | Mujer muere en choque entre auto y moto en Sáenz Peña

1 de septiembre de 2025 Lectores: 80

Una mujer de 50 años falleció este lunes al mediodía tras un violento choque entre su motocicleta y un automóvil en el barrio San Martín de Sáenz Peña. El conductor del Chevrolet Corsa fue imputado por homicidio culposo.

Detalles del siniestro

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 en calle 000 entre 41 y 43:

Chevrolet Corsa conducido por W.R.B. (37 años)

Motocicleta manejada por Griselda Ortencia (50 años)

Víctima ingresó sin signos vitales al hospital

Acciones judiciales

El fiscal dispuso:

Intervención del Gabinete Científico

Secuestro de ambos vehículos

Imputación por homicidio culposo al conductor

Entrega del cuerpo a familiares

Contexto vial

Este tragico accidente se suma a la preocupante estadística de siniestros viales en la provincia. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en calles urbanas, especialmente durante horas de alta circulación.