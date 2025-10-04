Policiales | Mujer mayor hallada sin vida en Colonia Elisa

4 de octubre de 2025 Lectores: 12

Una mujer de 72 años fue hallada sin vida este viernes en su casa de Colonia Elisa. La Fiscalía investiga las circunstancias de su muerte, tras encontrar signos de ahorcamiento en el lugar del hecho.

El suceso ocurrió cerca de las 15:10. La policía local acudió a una vivienda tras una llamada de emergencia y encontró el cuerpo sin vida de la mujer en el sector del garage.

Fuentes oficiales señalaron que la víctima presentaba signos de ahorcamiento. Personal médico del hospital local constató que la mujer no tenía signos vitales al llegar al lugar.

La Fiscalía de turno dispuso el resguardo de la escena hasta la llegada del Gabinete Científico, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas de la muerte.

La División Bomberos de General San Martín colaboró con el traslado del cuerpo. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias de este hecho que conmueve a la comunidad.