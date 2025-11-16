Policiales | Muere joven tras recibir disparo en Presidencia de La Plaza

16 de noviembre de 2025 Lectores: 18

Un joven de 26 años murió tras recibir un disparo en Presidencia de La Plaza, Chaco, y la policía ya investiga a un sospechoso identificado por la familia como el presunto autor del hecho.

Personal policial acudió a un domicilio tras un alerta por una persona herida. Al llegar, encontraron a I. O., de 26 años, tendido en el suelo con una herida de bala, según el parte policial.

La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde falleció durante el traslado. Su hermano, D. O., de 23 años, fue quien informó de la situación.

Según el relato de los familiares, el presunto autor sería A. M., alias ‘CARPINCHO’. La Jefatura de la Comisaría local ya comisionó personal para la investigación del hecho.

El caso permanece en etapa de investigación a cargo de la Comisaría de Presidencia de La Plaza, a cargo del Crio. Ppal. Pol. Cristian Javier Maciel.