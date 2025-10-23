Policiales | Jubilada de 74 años denuncia fraude para comprar moto

23 de octubre de 2025 Lectores: 35

Una jubilada de 74 años denunció en Resistencia la suplantación de su identidad para solicitar un crédito de más de ocho millones de pesos. El préstamo fue usado para comprar una motocicleta, hecho que ella desconocía por completo.

La víctima, identificada como J.H.G., se presentó ante el Departamento Cibercrimen. Relató que el 15 de septiembre recibió un llamado exigiéndole el pago de una deuda por un crédito que nunca solicitó para una moto en Tucumán.

Al acudir a la concesionaria de Pueyrredón 27, le entregaron un resumen del préstamo a su nombre. El documento constaba un monto otorgado de $8.197.200 y un total a devolver de $22.002.570.

En una declaración posterior, la mujer aportó datos del supuesto comprador, identificado como G.N.E.V.. Según la concesionaria, este hombre retiró una motocicleta Yamaha Fascino 125 el pasado 10 de junio.

El caso quedó a cargo del Departamento Cibercrimen y fue puesto en conocimiento del fiscal de turno. La investigación busca determinar las responsabilidades y cómo se obtuvieron los datos personales de la víctima, información que aún no fue revelada.