Policiales | Interceptan camión con 250 mil atados de cigarrillos

1 de octubre de 2025 Lectores: 14

Gendarmería Nacional interceptó un camión en La Leonesa con 250 mil atados de cigarrillos de contrabando. La carga, valorada en más de 704 millones de pesos, viajaba desde Paraguay a Uruguay con documentación falsa.

El procedimiento ocurrió en un control del Escuadrón 14 de Gendarmería en el kilómetro 1060 de la ruta nacional 11. El camión semirremolque provenía de Paraguay y se dirigía a Montevideo.

El conductor afirmaba transportar caños metálicos, pero irregularidades en los precintos y la documentación alertaron a los gendarmes. Al escanear el vehículo, descubrieron que la carga era en realidad cajas de cigarrillos.

La inspección reveló 250 mil atados de cigarrillos sin la justificación aduanera correspondiente. El valor de la mercadería secuestrada se estima en más de 704 millones de pesos.

El procedimiento concluyó con el secuestro del camión y la carga. El conductor, de nacionalidad paraguaya, fue detenido. El caso fue puesto a disposición del Juzgado Federal 1 de Resistencia y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La causa queda ahora en manos de la justicia federal, que investigará el origen y destino de la mercadería ilegal.