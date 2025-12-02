Policiales | Hallan cuerpo de hombre en un aljibe en Quitilipi

2 de diciembre de 2025 Lectores: 48

Un hombre de 37 años fue hallado sin vida este martes en el aljibe de su casa en Quitilipi. Las autoridades investigan las circunstancias del deceso, ocurrido en la calle Mendoza al 1100.

El hallazgo se produjo sobre las 13:30. La Comisaría local fue alertada sobre un hombre que habría caído o se habría arrojado al interior del aljibe de su domicilio.

Personal de Bomberos Voluntarios confirmó la presencia del cuerpo. Los familiares identificaron al fallecido como H. R. M. (37), quien estaba ausente desde el domingo.

Los allegados señalaron que no denunciaron su desaparición porque creían que se encontraba deambulando por la ciudad.

El Equipo Fiscal dispuso la toma de declaraciones testimoniales y el secuestro del teléfono celular del fallecido. Además, se convocó al Gabinete Científico de Sáenz Peña para realizar las pericias.

Las autoridades continúan investigando para determinar con precisión las causas del hecho. Se ampliará la información a medida que avancen las actuaciones.