Policiales | Detenidos y secuestro de drogas en Machagai

24 de octubre de 2025

Tres allanamientos simultáneos en Machagai dejaron como saldo dos detenidos y el secuestro de cocaína, marihuana, un arma de fuego y más de $100.000. La operación se realizó en el marco de una causa por infracción a la ley de estupefacientes.

Efectivos de la División Operaciones Drogas Interior y el Departamento Antinarcóticos Interior realizaron los procedimientos. En el barrio Reserva N°3, detuvieron a dos jóvenes de 20 y 21 años y secuestraron 384 envoltorios con cocaína (50,6 gramos) y $109.600 en efectivo.

En un allanamiento en la calle 2 de Abril se secuestró un revólver calibre 32. Una mujer de 37 años fue notificada en libertad. En un tercero, en pasaje Navarrete, se hallaron más estupefacientes y otras dos personas fueron notificadas.

La investigación continúa para dar con la ubicación del principal investigado, quien no se encontraba en los allanamientos. En total se secuestraron 60,7 gramos de cocaína, 22 de marihuana y un arma de fuego.