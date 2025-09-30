Policiales | Denuncian violento robo comando en Resistencia

30 de septiembre de 2025 Lectores: 30

Cuatro ladrones armados irrumpieron en una vivienda de Resistencia la madrugada de este martes. Una familia fue reducida mientras los delincuentes se llevaron 6,8 millones de pesos y objetos de valor.

El hecho ocurrió sobre las 3:30 en una casa del kilómetro 999 de la ruta nacional 11. El dueño de casa despertó por golpes y se encontró con cuatro sujetos encapuchados y armados.

Dos de los asaltantes maniataron al hombre con un cable USB. Los otros dos amenazaron a su esposa e hija, exigiendo dinero.

Los ladrones huyeron en un auto gris oscuro. Se llevaron 6,8 millones de pesos, joyas de oro, tres celulares y el sistema de seguridad de la casa.

La Policía implementó un operativo en la zona para buscar el vehículo, sin éxito hasta el momento. Las autoridades ahora analizan las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se proporcionaron detalles adicionales sobre el modelo o patente del vehículo utilizado por los delincuentes, lo que dificulta las pesquisas.