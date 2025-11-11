Policiales | Cuatro detenidos por violencia de género en La Escondida

11 de noviembre de 2025 Lectores: 41

La Policía detuvo a cuatro hombres en La Escondida por su presunta vinculación con una causa de violencia de género. Los individuos, que ya eran requeridos por la justicia, fueron aprehendidos en el barrio Acuático durante un operativo nocturno.

El operativo se realizó anoche, alrededor de las 22:05, por el Servicio de Seguridad Preventiva ‘Lince’. Los efectivos policiales localizaron a los sospechosos circulando a pie en el barrio Acuático y procedieron a su detención.

Los detenidos fueron identificados como Ernesto Galarza (47), Ramón Galarza (45), Daniel Almirón (33) y Carlos Galarza (19). La captura se enmarca en una causa por violencia de género, abuso de armas y daños, relacionada con una pelea ocurrida el fin de semana previo.

La Fiscalía de Género 9, a cargo de María Fernanda Abraham, había ordenado la captura por desobediencia judicial. Tras la detención, los hombres fueron sometidos a un examen médico y quedaron alojados en la comisaría local, a disposición de la justicia.

La investigación original está a cargo de la División Violencia Familiar y de Género de Lapachito, que continuará con las actuaciones para esclarecer los hechos.