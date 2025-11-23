Policiales | Conductor volcó al esquivar caballos en La Escondida

23 de noviembre de 2025 Lectores: 33

Un hombre de 36 años volcó su camioneta en la Ruta Nacional N° 16, en La Escondida, este domingo. El conductor perdió el control al esquivar caballos sueltos sobre la calzada, pero resultó ileso.

El siniestro ocurrió sobre las 7 de este domingo en el kilómetro 79 de la Ruta Nacional N° 16. Una camioneta Ford Ranger terminó volcada en la banquina luego de que el conductor perdiera el control.

El conductor, un hombre de 36 años y vecino de Colonia Elisa, manifestó a las autoridades que perdió el control al intentar esquivar a los animales que se encontraban sueltos sobre la vía.

Se requirió la presencia de una ambulancia, pero los médicos del hospital de La Escondida constataron que el conductor no presentaba lesiones. Afortunadamente, el siniestro no dejó víctimas.