Policiales | Camión volcó en ruta 16 cerca de Quitilipi

Un camión que transportaba postres lácteos volcó en la madrugada de este viernes en el kilómetro 153 de la ruta 16, cerca de Quitilipi. El conductor, de 59 años, resultó ileso y la Policía reguló el tránsito en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 1:40 de este viernes. Un camión Scania 113H con acoplado de la empresa Transporte El Tano perdió el control y volcó. El vehículo circulaba por el kilómetro 153 de la ruta nacional 16.

El conductor, un hombre de 59 años y vecino de Resistencia, resultó ileso. El camión transportaba un cargamento de postres lácteos de la marca BBS. La mercadería tenía como destino La Banda, en Santiago del Estero, y había partido desde Corrientes.

Personal de la Comisaría de Quitilipi y Colonia Aborigen acudió al lugar. Los efectivos regularon el tránsito y garantizaron la seguridad vial. También se hizo presente el supervisor de Zona VIII, Pablo Alexis Coronel.

Hasta el momento, no se han reportado las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo. La investigación se encuentra en manos de la Policía del Chaco.