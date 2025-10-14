Policiales | Cae gendarme con 6 kilos de cocaína en ruta

14 de octubre de 2025 Lectores: 7

Un gendarme fue detenido con 5,690 kilos de cocaína en la ruta nacional 16, en el límite con Chaco. El oficial, junto a dos acompañantes, fue interceptado por la Policía de Santiago del Estero durante un control de tránsito.

La Policía de Santiago del Estero detuvo una camioneta Toyota Hilux. El conductor se identificó como Aníbal Borda, médico y gendarme, y su nerviosismo alertó a los oficiales, quienes decidieron requisar el vehículo.

Con la ayuda de un can antidrogas, los policías hallaron 5 panes de cocaína que pesaban 5,690 kilos. El descubrimiento se produjo en un control que se intensificó por la actitud de los ocupantes.

Además de Borda, fueron detenidos Francisco Torres (30) y Daniel Acosta (39). Las autoridades secuestraron la droga, el vehículo, 831.400 pesos y 2 mil guaraníes. Los tres viajaban desde Salta hacia Chaco.