Policiales: Auto incendiado en zona rural de Puerto Vilelas

Un Fiat Palio se incendió esta tarde en el paraje 5 Bocas, Puerto Vilelas. El conductor, un hombre de 49 años, logró salir ileso tras notar humo del capó, aunque el vehículo resultó destruido.

El hecho ocurrió cerca de las 16:40. El conductor advirtió que del capot salía humo mientras circulaba por la zona rural. Al detenerse, el fuego se expandió rápidamente por todo el vehículo.

Personal de Bomberos acudió al sitio para controlar las llamas. El propietario confirmó que no resultó lesionado, pero el automóvil quedó completamente consumido por el fuego.

Hasta el momento no se reportó la causa del incendio. Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el suceso.