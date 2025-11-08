Policiales | Apuñaló a su pareja en Miraflores y quedó detenida

8 de noviembre de 2025 Lectores: 18

Una mujer de 24 años apuñaló a su pareja de 25 en una discusión en Miraflores. El joven está grave y fue detenida por la policía, que investiga los hechos.

El hecho ocurrió el viernes hacia las 20:10 en el barrio Aipo II. Una discusión de pareja terminó cuando la mujer hirió de gravedad al hombre con una herida punzante en el pecho.

Familiares del joven encontraron a la víctima y alertaron a la Comisaría local. El herido fue asistido y derivado al Hospital de Juan José Castelli por la gravedad de su cuadro.

Al llegar, los efectivos policiales hallaron y secuestraron un cuchillo sobre una mesa, presuntamente utilizado en el ataque. El arma fue enviada a pericias de la División Criminalística.

La agresora fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía en turno. La causa fue caratulada como “Supuesta Lesión con Arma Blanca”.