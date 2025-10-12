Policiales | Accidente con menores en Colonia Unidas

12 de octubre de 2025 Lectores: 28

Un accidente de tránsito en la Ruta Provincial N°30, cerca de Colonia Unidas, dejó tres menores heridos la noche del sábado. Los jóvenes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica mientras la investigación continúa.

El siniestro ocurrió a unos 5 kilómetros del casco urbano. Personal de la Comisaría local acudió al lugar y constató que los ocupantes del vehículo, un automóvil particular, eran tres menores de edad.

Los jóvenes fueron asistidos en el lugar y trasladados inicialmente al Hospital Local. Posteriormente, fueron derivados al Hospital de G.S.M. para recibir una mejor atención médica.

Se dio intervención a la Fiscalía en Turno, al Gabinete Científico y a la Unidad de Protección Integral. Se dispuso el secuestro del vehículo y la entrega de los menores a sus progenitores bajo acta de constancia.

Hasta el momento, no se reportaron las causas del siniestro ni el estado de salud actual de los menores. La investigación continúa a cargo de la justicia para determinar las responsabilidades correspondientes.