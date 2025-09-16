Policía golpea a joven que revisaba basura en Corrientes: video viraliza repudio

16 de septiembre de 2025 Lectores: 47

CORRIENTES – Un efectivo policial fue filmado agrediendo a un joven que buscaba alimentos entre residuos en pleno centro de la ciudad. El hecho, ocurrido el domingo en calle La Rioja al 400, generó fuerte rechazo en redes sociales tras ser difundido por Radio Mega.

Las imágenes capturan el momento en que uno de los dos oficiales intervinientes golpea al joven en la nuca mientras revisaba bolsas de basura frente a una radio local. «¿Cómo vas a pegar así? Yo también tengo mis derechos, papi», reclama la víctima, quien añade: «¿No te das cuenta que tengo hambre, estoy revisando la basura?».

El policía responde con un «¿Y?» ante el cuestionamiento, mientras el joven insiste en su actitud respetuosa: «Yo nunca te falté el respeto, loco». El video, que muestra la secuencia completa, fue compartido masivamente generando indignación ciudadana.

Contexto y repercusión

El episodio expone la vulnerabilidad de personas en situación de calle en Corrientes. Organizaciones sociales señalan que el acceso a alimentos básicos es un derecho humano, y reclaman políticas públicas para abordar la emergencia social. La fiscalía ya inició investigaciones por presunto abuso de autoridad.