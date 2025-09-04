POLICÍA DE MISIONES: Esclareciendo ilícitos en Posadas, San Pedro, Garupá y Apóstoles

Entre el 3 y 4 de septiembre, las divisiones de investigaciones, sumadas al despliegue de divisiones de patrullamiento urbano recuperaron motocicletas, bicicletas, objetos sustraídos y detuvieron a varios autores de delitos contra la propiedad. Esclareciendo ilícitos en Posadas, Garupá, Apóstoles y San Pedro, poniendo a disposición de la Justicia a los implicados.

En Posadas, la División Investigaciones UR-I detuvo a Gustavo Gabriel B. (27), apodado “Monito”, quien había sustraído una cartera a una mujer de 33 años en la intersección de las avenidas Tambor de Tacuari y 115; el objeto fue recuperado. Asimismo, se demoró a Ángel A. (36) tras intentar ingresar a un domicilio en la calle Jujuy casi Sarmiento, gracias al seguimiento mediante cámaras de videovigilancia del 911. En otro hecho, Alfredo Alejandro C. (33) fue demorado en Av. Roca y Costanera al ser sorprendido intentando sustraer caños y luminarias de una plaza.

En San Pedro, la División Investigaciones UR-VIII detuvo a Diego Luciano W. (18) sobre el que pesaba un pedido de detención por hurto de motocicleta. La unidad también recuperó una motocicleta Honda Wave 110S denunciada como sustraída por una vecina de esa localidad.

En Garupá, tras un robo a un menor de 15 años que circulaba en bicicleta, personal de la División Investigaciones identificó a los autores como Exequiel y Santiago, ambos menores, a quien se les incautó la bicicleta en cuestión y entregarla a su propietario.

En Apóstoles, un robo en el barrio Timbó Relocalizado derivó en la demora de un menor de 16 años, Josías (a) “Tocino”, quien habría comercializado los elementos sustraídos en su barrio. Se secuestraron el teléfono, el termo, el mate y la suma de $70.000.

Todos los procedimientos fueron realizados con colaboración entre distintas dependencias de la Policía de Misiones, incluyendo Comandos Radioeléctricos, Divisiones de Investigaciones Complejas y G.A.P. Los detenidos y demorados fueron puestos a disposición de la Justicia correspondiente y los elementos recuperados fueron restituidos a sus propietarios.