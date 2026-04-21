Policía asesinado en La Matanza durante robo a una pollería

Pasadas las 11:40 de este martes, un comercio de La Matanza se convirtió en escenario de un hecho de extrema violencia: un oficial de la Policía Bonaerense fue asesinado durante un robo a una pollería ubicada sobre la Ruta 3.

Los delincuentes llegaron al lugar en una camioneta Volkswagen Amarok. Según los primeros testimonios, el efectivo, identificado como Mauro Fabián Molina, de 42 años, se encontraba realizando tareas de custodia. En circunstancias que aún se investigan, se produjo un enfrentamiento en el que Molina recibió un disparo en el pecho.

Tras el ataque, los asaltantes abandonaron la camioneta en la puerta del local y huyeron en un segundo vehículo que los esperaba como apoyo. Molina fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, pero, a pesar de las maniobras de reanimación, las heridas resultaron fatales y se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Molina se desempeñaba en la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, dentro de la Superintendencia de Delitos Complejos.

Por otra parte, se difundió un video del accidente en Avellaneda que le costó la vida al sargento de la Policía Bonaerense Alejandro Núñez, quien falleció atropellado por delincuentes durante una persecución. Núñez, de 40 años y oficial de la División Motorizada, perseguía a los ladrones que habían robado una camioneta Chevrolet Tracker en Quilmes. La persecución se extendió por más de siete kilómetros hasta que los delincuentes chocaron de frente contra el policía en la intersección de la avenida Manuel Belgrano y Pierres, en Villa Dominico. A pesar de los intentos de reanimación del SAME, Núñez falleció en el lugar.