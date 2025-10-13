Polémico beneficio para un pediatra acusado de abusar de su sobrina y hacerle creer que eso era «normal»

Un conocido médico pediatra de la ciudad de Gobernador Virasoro, en Corrientes, fue detenido luego que una mujer descubriera que abusaba sexualmente de su hija desde hace varios años.

El caso generó conmoción primero e indignación luego, ya que a las pocas horas el sospechoso fue beneficiado con la prisión domiciliaria por un juez de Garantías.

La acusación recae sobre un hombre de 69 años, propietario de una clínica y tío político de una nena que el martes pasado cumplió 13 años. Por razones legales y para preservar a la víctima, no se difunde el nombre del imputado.

El hombre estuvo apenas unas horas en una comisaría, ya que el juez Civil, Comercial, de Menores y Laboral Alfredo Behr, que subrogaba el Juzgado de Garantías, le otorgó la prisión domiciliaria con custodia policial permanente, por cuestiones de salud.

La investigación comenzó cuando una mujer se presentó ante la fiscalía para denunciar al médico por reiterados abusos sexuales de su hija.

Según su relato, un rato antes, halló en su teléfono celular un particular mensaje que su hija le mandó al médico a través de una de las redes sociales. La chica le preguntaba cuándo se iban a encontrar para tener nuevamente un encuentro íntimo.

Una breve charla entre madre e hija fue suficiente para que la mujer se enterara que el reputado pediatra abusaba sexualmente de la nena desde hacía varios años y le pedía que mantuviera todo el secreto.

Según relataron los familiares, el pediatra habría empezado con los manoseos cuando la nena tenía ocho años, y los accesos carnales tres años después.

Para justificar los abusos, le decía que podía tocarla porque era su médico, pero a la vez le pedía que no contara nada porque tenía una familia y podía terminar preso.

La nena reveló que en los encuentros su tío le decía que la iba a cuidar, que no le iba a pasar como a su mamá, que quedó embarazada durante un noviazgo. La mujer reveló que aún faltan pericias médicas para establecer si el sospechoso le daba pastillas anticonceptivas.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la menor fue manipulada de tal manera por su tío político que consideraba normal los encuentros pese a su corta edad.

Según trascendió, el hombre cometía los ataques sexuales cuando su esposa -unos 30 años más joven- concurría a trabajar en una escuela, donde se desempeña como maestra jardinera.

La mamá de la víctima se contactó con la tía para comentarle lo que había descubierto, pero ésta le advirtió que sólo eran fantasías de la menor con su tío.

No bien se enteró de la denuncia, el acusado se presentó ante la Fiscalía junto a su abogado. El médico fue enviado a una comisaría hasta que se realizó una audiencia con el juez de Garantías. Allí el defensor expuso que su cliente presentaba varias patologías médicas y eso tornaba inviable su alojamiento en una celda.

La pareja del pediatra estuvo en audiencia y aceptó ser garante de su prisión domiciliaria mientras avanza la investigación judicial.

La madre de la nena admitió que en los últimos tiempos había notado algunos cambios en su hija, pero lo vinculó más al inminente ingreso en la adolescencia.

“Ella se enojaba mucho, tenía celos de la tía (esposa del acusado) pero iba de visitas por él y su primito” reveló. Nada hacía suponer que detrás había una historia de manipulación y abusos.

EMJ