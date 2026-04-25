Polémico banquete: el nuevo presidente de Chile invitó a comer a 50 amigos de la facultad al Palacio de la Moneda, se armó un escándalo y ahora reconoció que «fue un error»

A un mes de haber asumido la presidencia, José Antonio Kast protagonizó una polémica tras organizar un almuerzo privado en el Palacio de la Moneda para 50 excompañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde estudió. El evento, realizado en medio de una política de recortes en el gasto público, generó un gran escándalo y una creciente indignación en la oposición.

Este viernes, Kast reconoció que invitar a sus amigos fue un “error por desconocimiento” y aseguró que no se repetirá. “Uno también puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento, y no se va a volver a repetir”, afirmó durante un discurso en la sede del Consejo para la Transparencia (CPLT) en Santiago.

El almuerzo tuvo lugar el 10 de abril en uno de los salones del Palacio de la Moneda, residencia administrativa ubicada en el centro de la capital chilena. Kast, el primer presidente en vivir allí desde 1958, explicó que decidió hacerlo por razones de austeridad y para evitar mayores gastos al Estado, puesto que su vivienda familiar está en una zona rural cercana a Santiago. “No se preocupen, nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial”, agregó.

La polémica se profundizó luego de que varios de los invitados compartieran imágenes en redes sociales, lo que desató críticas por el uso de dependencias estatales para un evento privado. Según las fotografías difundidas, el menú incluyó tartar de tomates, vino tinto, puré rústico y plateada al jugo. Respecto al financiamiento, Kast sostuvo: “En el tema del almuerzo no hubo financiamiento público, salvo por el servicio.” Sin embargo, la oposición atribuye gastos al uso de recursos de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Ante la controversia, diputados de la oposición presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República, organismo encargado de fiscalizar el uso de fondos públicos. Esta entidad otorgó un plazo de 10 días para que el mandatario aclare el origen de los recursos utilizados.

“Respecto de la Contraloría, sí, vino el día de ayer. Le hemos contestado todos los oficios de fiscalización”, confirmó Kast. El organismo solicitó información sobre el uso del casino que involucra a su esposa, la Primera Dama María Pía Adriasola, así como detalles del cóctel y el almuerzo realizados en la sede de Gobierno. “Esperamos que prontamente la Contraloría, con todos los antecedentes, dictamine”, agregó.

Desde la administración ultraconservadora aseguraron que la comida fue pagada personalmente por Kast y su esposa, quienes residen en La Moneda desde el 11 de marzo, fecha en que asumió la presidencia prometiendo un “Gobierno de emergencia” para enfrentar la crisis de seguridad y económica que, según él, afecta a Chile.

“Acojo y agradezco las fiscalizaciones. Uno siempre actúa desde la base de que una fiscalización es para mejorar algo que no estaba funcionando bien, y todos debemos cumplir con el mismo estándar”, concluyó el mandatario, cuyo núcleo familiar, compuesto por sus nueve hijos, no reside con él en el palacio presidencial.

*Con información de la Agencia EFE*